За новым политическим проектом, который создает исключенный из «Слуги народа» Евгений Шевченко, стоит Офис президента
Об этом заявил Игорь Лесев в своей программе «НеДобрый Вечер».
Евгений Шевченко 20 апреля поехал в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Политики якобы говорили о белорусско-украинские отношения.
В партии тогда заявили, что не делегировали Шевченко для таки переговоров.
Также Шевченко одобрительно прокомментировал задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича после экстренной посадки в Минске самолета.
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Позже Шевченко исключили из франции «Слуга народа».
После чего Евгений Шевченко завил, что создаст новый политический проект, ориентированный на «юго-восток страны, от которого отвернулся Зеленский».
«И все бы хорошо, только есть один нюанс. За этим проектом стоит непосредственно Офис Президента», - уверен Лесев.
По его словам, Банковая по юго-востоку действует сразу по нескольким направлениям.
«И главная у них цель – не дать консолидировать электорат в какой-то один мега-проект», - уверен журналист.
Другое направление Банковой – создание управляемых оппозиционных партий для юго-востока.
«И третье направление – финансирование всяких фриков и маргиналов вроде Шевченко», - добавил Лесев.
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