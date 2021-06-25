За новым политическим проектом, который создает исключенный из «Слуги народа» Евгений Шевченко, стоит Офис президента

Об этом заявил Игорь Лесев в своей программе «НеДобрый Вечер».

Евгений Шевченко 20 апреля поехал в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Политики якобы говорили о белорусско-украинские отношения.

В партии тогда заявили, что не делегировали Шевченко для таки переговоров.

Также Шевченко одобрительно прокомментировал задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича после экстренной посадки в Минске самолета.

Позже Шевченко исключили из франции «Слуга народа».

После чего Евгений Шевченко завил, что создаст новый политический проект, ориентированный на «юго-восток страны, от которого отвернулся Зеленский».

«И все бы хорошо, только есть один нюанс. За этим проектом стоит непосредственно Офис Президента», - уверен Лесев.

По его словам, Банковая по юго-востоку действует сразу по нескольким направлениям.

«И главная у них цель – не дать консолидировать электорат в какой-то один мега-проект», - уверен журналист.

Другое направление Банковой – создание управляемых оппозиционных партий для юго-востока.

«И третье направление – финансирование всяких фриков и маргиналов вроде Шевченко», - добавил Лесев.

Напомним, Игорь Лесев назвал причину, которая отдаляет возвращение Крыма в Украину: "Когда Киев на международных площадках..."

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев выразил возмущение вмешательством иностранных держав в украинскую судебную реформу.

Также Politeka писала, что Лесев объяснил, кто виноват в низком рейтинге Зеленского.