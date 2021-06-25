Пример преподобного Онуфрия Великого вдохновляет на ревность в служении Господу и преданность древним канонам и уставам Святой Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на znaj.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в интервью накануне дня своего небесного покровителя.

«Мы не всегда представляем, какие испытания выпадают людям, которые посвящают всю свою жизнь служению Богу. Одно дело прийти в монастырь на два, на три дня, на неделю или даже на год, зная, что ты из этого монастыря уйдешь и сможешь дальше вести другой образ жизни. А другое дело, когда человек избирает путь на всю жизнь. У этого человека будет сильная духовная борьба, сам диавол восстает на такого человека, пытается сбить его с пути. Чаще всего диавол побеждает нас, мы падаем, разбиваемся, раним себя, затем поднимаемся, приобретая духовный опыт, и в следующий раз, когда диавол нападает, мы уже в этом искушении можем устоять», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил, что преподобный Онуфрий Великий был «одним из тех славных отшельников, которые могут нас научить этой духовной борьбе, которую они прошли сами».

«Человек должен не только верить в Бога, он должен доверить себя Богу. Когда человек вверяет себя Богу, он становится на путь, который ведет к истине, на путь познания Бога. Тогда человек начинает покорять свой ум, свои чувства воле Божией. Так делал преподобный Онуфрий Великий – он смирял себя перед Богом и именно в этом заключается самое ценное духовное наследие святого», – подчеркнул Его Блаженство.

Его Блаженство подчеркнул, что нам нужно учиться у святых, как правильно строить свою земную жизнь как «короткий промежуток времени, который имеет начало и конец», данный нам на то, «чтобы мы показали свою верность к Богу и свою любовь к Нему и к ближнему, как носителю образа Божия».

Митрополит Онуфрий рассказал, что преподобный Онуфрий Великий доказал свою верность и любовь Богу всей своей жизнью.

«Преподобный Онуфрий Великий, как и другие пустынные отцы, был готов к свидетельству всей своей жизнью. От нас Бог не требует больших жертв, но ожидает одного – чтобы мы принимали своего ближнего таким, какой он есть. Не нужно ставить условия: «Если ты станешь лучше, тогда я буду тебя терпеть. Иначе терпеть тебя не смогу». Бог терпит всех нас, хотя порой мы бываем очень грешными, даже не замечая этого за собой. Греховность человека определяется не его собственным видением, и не тем, что о нем думают другие, а тем моральным состоянием, в котором он находится. Это состояние видит в каждом человеке только Бог. Задачей каждого из нас во время своей земной жизни как раз и является – познание себя, очищение сердца, чтобы увидеть и себя, и других такими, какими нас задумал Господь», – заключил Предстоятель.