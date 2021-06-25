Глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, который называет себя «экспертом» топливного рынка, получает деньги от владельца ОККО за черные пиар-кампании против конкурирующих сетей.

Об этом говорится в материале «Комментарии», пишет Vlasti.net.

За консалтингом Куюна скрывается обычное медиа-вымогательство. По данным издания, он годами продвигает интересы отдельных игроков рынка и по указке атакует их конкурентов: пишет заказные статьи, подтасовывает аналитику, манипулирует данными о ценах и качестве топлива.

«Сергей Куюн давно «подсел» на финансирование от известной сети АЗС ОККО и лично Виталия Антонова — собственника холдинга «Универсальная инвестиционная группа», куда входит ОККО, Галнафтогаз и другие компании. В большом бизнесе Антонов известен налоговыми махинациями, монопольными сговорами и махинациями на гостендерах», — пишут «Комментарии».

В 2019 году ОККО перевела консалтинговой группе «А-95» 1,3 млн грн, в 2020 — 1,2 млн грн. Сотни тысяч гривен фирме Куюна и зарегистрированному им ФЛП переводит также связанная с ОККО Нефтегазовая ассоциация Украины. В среднем «А-95» получает порядка 4,5 млн грн в год. Столько же поступает на счета ФЛП Сергея Куюна и его родного брата Артема, по совместительству — заместителя главы «А-95».

Мониторинг СМИ указывает: в настоящий момент Куюн отрабатывает большой заказ по атаке на БРСМ-Нафта — ключевого конкурента ОККО. Медиа-вымогатель вместе с Нефтегазовой ассоциацией обвинили БРСМ в продаже «бодяги» и уклонении от уплаты налогов. Ежемесячно на дискредитацию БРСМ тратится несколько миллионов гривен. Черная пиар-кампания продолжается несмотря на вывод Международной лаборатории о том, что топливо БРСМ соответствует всем международным стандартам качества и не содержит незаконных примесей. Каждый выданный БРСМ чек попадает в базу налоговой.

«То, что происходящее вокруг БРСМ — типичная черная пиар-атака, подтверждает и другой факт. В течение 2018, 2019 и 2020 годах ни «многоуважаемый эксперт» Куюн, ни его группа «А-95» не проронили ни единого критического слова в адрес сети. И только в 2021 году внезапно Куюн полностью переориентировался и стал строить всю свою «экспертную карьеру» исключительно на очернении БРСМ», — установили журналисты. Для большего эффекта Куюн даже стал использовать жертв Васильковской трагедии, произошедшей в 2015 году: «Все эти годы Куюну было плевать на погибших, ущерб экологии, причины трагедии и меры по недопущению ее повторения. Сейчас же и эту болезненную для сотен человек тему достали из-под сукна, чтобы устроить танцы на костях».

Аналогичным образом Куюн атаковал и другие сети АЗС. Например в интересах ОККО дискредитировал SUNOIL, а с 2013 года по заказу олигарха Сергея Курченко работал против «Укрнафты». «Образ «независимого» эксперта топливного рынка, который Куюн пытается сформировать, это не более, чем маска, за которой скрывается мастер черных пиар-технологий. Не зря Сергея Куюна уже давно называют на зарплате у ОККО, Виталия Антонова и других влиятельных спонсоров», — пишут Комментарии.