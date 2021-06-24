В Кривом Роге будет проведена оценка состояния экологической безопасности на всех крупнейших промышленных объектах

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства, пишет Znaj.

Он отметил, что ряд комиссионных обследований предприятий, которые являются топ-загрязнителями города, будет проведена при участии представителей Офиса Госэкоинспекции, управления экологии Криворожского городского совета, исполкомов районных в городе советов, Держпродспоживслужби, а также общественных организаций.

Во время мероприятий будет контролироваться соблюдение природоохранного законодательства на промышленных площадках объектов.

"Первая проверка уже началась – это обследование ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат». Предприятие входит в перечень крупнейших образователей промышленных отходов в Украине. Вместе с участниками комиссии проверим эффективность выполнения мероприятий по пилопридушення на территории промышленной площадки, хвостохранилищ, шламонакопителей, отвалов, открытых складов и на автомобильных дорогах. Осуществление этого технологического процесса является важным для минимизации загрязнения городского воздуха", - рассказал Андрей Малеваный.

По словам чиновника, привлечения к таким мероприятиям представителей различных органов управления в области охраны окружающей природной среды позволит не только зафиксировать проблему, а и обеспечить принятие решений для «экологизации» проблемных объектов.