Говоря о возвращении Донбасса в Украину, нельзя упускать из виду важный вопрос: захочет ли население Донбасса в неё возвращаться? Ведь там уже успело родиться и вырасти новое поколение, которое не знает Украины.

Своё мнение по этому поводу в программе « Что дальше? » на канале « Знай 24 » высказывает футуролог Алексей Толкачёв.

«Жители Донбасса захотят вернуться в Украину, которая будет давать им дополнительные возможности. Не очень приятно сидеть в «ДНР» или «ЛНР», иметь какой-то непонятный паспорт и машину на кривых номерах. Эту машину ты не продашь, и с этим паспортом никуда не полетишь. Хотя бы одно несомненное преимущество интеграции региона с Украиной – это влияние инвестиций. Россия не будет инвестировать в ОРДЛО и никогда не присоединит эти территории на более-менее легальной основе. Они так и останутся сомнительными, частично признанными – как это было с Абхазией и Северной Осетией. Там до сих пор заброшенные руины», - рассказывает футуролог.

По его словам, сейчас единственный успех россиян в этом направлении – Крым, но и он стал возможен только за счёт вливания огромных средств в развитие инфраструктуры.

«Раньше вся Россия работала на Москву и Питер, а теперь ещё и на Крым. Поэтому там сейчас хорошо, но Донбасс – другое дело. Недавно в Донецке проходил экономический форум, и там призывали создать свободную экономическую зону. Но все понимали: такая зона не может существовать на сомнительной оккупированной территории, где даже нет самостоятельной банковской системы», - говорит Алексей Толкачёв.

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