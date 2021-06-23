У Києві презентували План дій з деокупації та реінтеграції окупованих територій, авторами якого є група колишніх командирів військових підрозділів, ветеранів та експертів.

На думку генерала ЗСУ в запасі Сергія Кривоноса, українська військова доктрина потребує оновлення з урахуванням сценарію силового звільнення Криму та окупованих районів Донбасу. Для цього Україна має здійснити якісну реформу ЗСУ, НГУ та СБУ у питаннях модернізації, переозброєння, підготовки та оновлення кадрів, а також перезапустити систему територіальної оборони.

Після звільнення окуповані території повинні пройти період реінтеграції, під час якого на них діятимуть військово-цивільні адміністрації та будуть скасовані вибори. Про це заявив лідер Нацкорпусу та засновник полку«Азов» Андрій Білецький. «70% населення Донецької області ніколи не покидали території області! А тепер уявімо, що ці люди сім років не покидали території «ДНР». Які їхнє уявлення про світ, яка їхня мораль, яка їхня національна ідентичність?», - сказав Білецький.

На його думку, особи, що співпрацювали з окупаційною владою, мають бути притягнені до відповідальності. «Люди, які тримали в руках зброю, які були частиною окупаційних адміністрацій, повинні пройти через закони про колаборантів, вони повинні бути обмежені в правах на значний час. Люди, які скоювали злочини, повинні, безумовно, отримати тюремні вироки», – переконаний Білецький.

Презентований сьогодні План з деокупації та реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму пообіцяли передати на розгляд Кабміну.