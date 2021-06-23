Иван Гарасимко намерен выиграть конкурс и закрепиться на должности главы Управления Государственной службы по безопасности на транспорте в Ивано-Франковской области

По информации ОО Антикоррупционный блокпост, Иван Гарасимко организовал теневую схему заработка на пассажирском и грузовом перевозках, пишет golos.ua.

Работники отдела государственного контроля и надзора на грузовом транспорте, подчиненных Гарасимко, требуют с водителей транзитного транспорта 2000 гривен за беспрепятственный проезд, или угрожают штрафами, выяснили общественные активисты.

“Транзитников »на пунктах весового контроля банально« разводят », ведь веса настроены таким образом, чтобы показывать массу, выше допустимой – сообщает Антикоррупционный блокпост. – По местных предприятий, осуществляющих регулярные грузовые перевозки в рамках своей деятельности, применяется принцип «абонемента» в размере 15-20 тысяч гривен в месяц, что гарантирует полное отсутствие надзора со стороны подчиненных Гарасимко в месяц”.

Иван Гарасимко контролирует также часть пассажирского транспорта в Ивано-Франковске, который без лицензии курсирует по всей области – в Долину, Коломыю, Надворную и Богородчаны. В Ивано-Франковске нелегальные перевозчики разместили стоянки на пешеходной зоне в центре города. Перевозчики не несут ответственности за безопасность пассажиров и не платят налоги, отмечает ГО.

“Если чиновники в Киеве решат все же отдать победу в конкурсе Гарасимко, то станет понятно, каким образом это произошло”, – комментируют в ОО Антикоррупционный блокпост.

В 2015-2020 годах Гарасимко был депутатом Ивано-Франковского городского совета от партии «Самопомощь». С 2020 года чиновник занимает должность и.о. заместителя начальника Управления Государственной службы по безопасности на транспорте в Ивано-Франковской области, начальника отдела государственного контроля и надзора на грузовом транспорте.

Как выяснили активисты, за год Иван Гарасимко в среднем декларировал 50000 гривен заработка, однако имел сбережений на сумму 61 ​​000 долларов США. Происхождение сбережений чиновник объяснил тем, что был с женой на заработках.