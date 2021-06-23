Ситуация вокруг компании НАК "Нафтогаз Україна" все больше выходит за рамки отраслевой и личной вражды, и угрожает серьезными политическими и экономическими последствиями для всей Украины

Большинство людей редко задумываются о масштабах компании Нафтогаз, а они огромные. Только стоимость активов компании составляет 445 млрд гривен, это почти 30% бюджета страны и 10% ВВП. Нафтогаз обеспечивает 77% добычи газа и заплатил в бюджеты страны всех уровней 141 млрд гривен в 2020 году, пишет Хвиля. На сегодня в компаниях группы трудиться около 52 тысяч человек.

То есть, когда мы говорим о «Нафтогазе» - мы, бесспорно, говорим о самой большой компании Украины. Активы самого богатого человека Украины Рината Ахметова в 2020 году были оценены в 7,6 млрд долларов. Тогда как по сегодняшнему курсу активы Нафтогаза составляют 16,5 млрд дол. Согласитесь немногие в нашей стране могут позволить себе управлять активами дороже Ахметова? И если Ринат Леонидович многое себе может позволить от покупки каналов до депутатов, то что же может позволить себе человек, который управляет ещё большими деньгами? И этот человек Андрей Коболев.

Коболев был назначен главой «Нафтогаза» в марте 2014 года, и проработал там 7 лет. Это самый длительный период управления компанией со времён её основания. Со временем Коболев превратился в «газового генерала» и начала руководить ею, как своей собственностью. За это время он сумел не просто вычистить компанию от неугодных, но даже от своих друзей, например, от Юрия Витренко. Как и олигархи, Коболев начал выстраивать различные формы защиты «своего бизнеса». Но, в отличие от Ахметова, Фирташа или Порошенко, он решил инвестировать не в телеканалы или депутатов, а в поддержку США и ЕС.

Из опубликованной информации о лоббизме Коболева мы знаем, что он потратил около 3,5 млн долларов в США на продвижение своих интересов. Нет, не из своей премии, а из денег компании. Из публикаций, которые должны были сделать американские лоббисты на поддержку экс-главы Нафтогаз а, мы можем увидеть стратегию его самосохранения. Так, в 2019 году в случае попытки уволить Коболева, американские медиа должны были опубликовать обращение, о том, что увольнение Коболева должно стать причиной отказа Международных финансовых организаций от сотрудничества с Украиной. И хотя в 2019 году Коболев остался на своём посту, он вернулся к методам очернения Украины в 2021 году.

Так, после неожиданного увольнения он развернул кампанию о провале государственной корпоративной реформы, которая была важной частью соглашений с Западом о финансовой поддержке Украины с 2014 по 2019 год. Деньги Коболева действительно дали большой эффект, но не желаемый результат. Западные партнёры Украины озаботились ситуацией, но все-таки не приняли жёстких мер. Тогда, нанятые за деньги лоббистов журналисты Джонатан Свон и Дейв Лаулер опубликовали сомнительную информацию о том, что визит Зеленского был отменен из-за корпоративной реформы в Нафтогазе. Буквально в течение суток стало ясно, что это фейк, поскольку Джозеф Байден позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу. После саммита Путина и Байдена в Женеве стало известно, что Зеленский приглашён в США на конец июля.

Тем временем, Коболев выдвинул новую фигуру на доску - главу НАЗК Александра Новикова. Господин Новиков публично заявил в своём интервью, что принял предписание о незаконном назначение Витренко сразу после возвращения из США. Важно, что раньше Новиков не делал анализ назначения глав госпредприятий, и пытался воздерживаться от политических конфликтов. Он связан с американцами через своего зама Ивана Преснякова, который много лет проработал в антикоррупционных программах USAID и UNDP. Пресняков во время своей работы финансировал грантами Центр противодействия коррупции, который предоставил Новикову обоснование о незаконности назначения Витренко. Конечно, же НАЗК знает о том, что проиграет в суде. Именно поэтому Новиков прямо заявляет, что позитивное решения для Витренко - будет означать договорённость власти с коррумпированным судом. Дальше ещё больше, господин Новиков настолько озаботился вопросом Нафтогаза, что даёт рекомендацию Набсовету уволить Витренко не дожидаясь решения суда.

Вовлечение в конфликт вокруг «Нафтогаза» НАЗК - отнюдь не последний шаг Коболева и его друзей. Дело в том, что создание и работа НАЗК были частью соглашения о безвизе между ЕС и Украиной. Поэтому, наши источники в НАЗК указывают, что после проигрыша в суде, Новиков и антикоррупционные организации рассматривают вариант демарша, обвиняя Зеленского в сговоре и коррупции, с требованием к ЕС отменить безвиз с Украиной. Мы можем гадать только, к чему приведут подобные шаги: запустят ли новый кризис в отношениях украинской власти с западными партнерами в преддверье саммита «Крымской платформы», или же никто всерьез не воспримет эту возню. Очевидно одно – информационный шум вокруг «Нафтогаза» создает проблемы Украине.

Проблема не только в том, что это бьет по имиджу страны, но в больше степени это бьет по финансовым позициям «Нафтогаза». Ведь компании нужны деньги для развития, а информационные кампании Коболева и К приводят к тому, что инвесторы побоятся покупать евробонды «Нафтогаза». Соответственно «Нафтогазу» необходимо будет поднимать цены для населения. Это в свою очередь может спровоцировать внутренний политический кризис, который едва не начался зимой, когда резкий рост цен на газ ударил по рейтингам Зеленского и «Слуг народа». Повторение такой ситуации будет заставлять Зеленского искать помощи у западных партнеров. А нужен ли им кризис в Украине? На фоне переговоров Байдена с Путиным, умиротворительной позиции Европы по Донбассу, можно сказать однозначно – нет.