Увольнение Андрея Коболева с поста главы НАК "Нафтогаз Украины" и последующая реакция на это США и ЕС показали, насколько суверенитет Украины стал ограниченным
Об этом написал исполнительный директор Киевской школы государственного управления Виктор Андрусив на своей странице в Фейсбуке, передает Хвиля.
Виктор Андрусив подчеркнул, что фактически, Украина стала страной, в которой власть не может ничего поделать с наибольшим предприятием.
"За 7 лет управления Нафтогазом Коболев превратил его в иностранное представительство, в обмен на мандат главы. В ближайшее время вся страна еще узнает о "царских" замашках этого экс-главы, которым и Бакай бы позавидовал. А пока потраченные им миллионы на лоббистов продолжают подрывать НАК и доверие к нему", - отметил он.
Кроме того, Андрусив подчеркнул, что в ближайшие дни правительство и президент Украины Владимир Зеленский снова окажутся в сложной ситуации, когда им дадут понять, что "управлять в нашем государстве они могут только там, где им позволяют".
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Он также опубликовал сценарий, который по его информации следует из сложившейся ситуации.
"По моей информации, мы будем наблюдать следующий сценарий:
1. Наблюдательный совет в четверг-пятницу выразит недоверие и попытается уволить Юрия Витренко.
2. Западные послы и политики сразу поддержат это решение, и будут требовать согласиться с ним от Кабмина Украины.
3. Будет предложено компромисс - назначить временно исполняющим обязанности Отто Ватерландера, протеже Коболева. Который должен порулить Нафтогазом к завершению конкурса на нового Председателя, а заодно и конкурс выиграть.
4. Этот компромисс будет подкреплено ультиматумами по линии поддержки Украины относительно войны на Донбассе", - предположил Андрусив.
По его словам, данная ситуация станет хорошим уроком и мастер-классом для тех наивных украинских политиков, общественников и экспертов, которые думают, что "в политике романтика важнее прагматизма». Кроме того, данная ситуация будет хорошим тестом на то, власть у нас "свадебный генерал" или нет".