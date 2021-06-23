СМИ рассказали о вопиющих злоупотреблениях администрации города Каменское во главе с мэром Андреем Белоусовым при закупках товаров для оснащения городских больниц для борьбы с пандемией COVID-19. О том, как чиновники “пилили” бюджетные средства, приобретая товары по значительно завышенным ценам, сообщается в материале “Апострофа”.

Журналисты выяснили, что в январе 2021 года Управление здравоохранения Каменского горсовета, воспользовавшись тем, что нормы закон "О публичных закупках" не распространяются на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия пандемии, закупило целый ряд медицинских товаров вне тендерных процедур. При этом, их стоимость оказалась значительно завышена.

Например, у ФЛП Толкунова Сергея Олеговича Каменский горсовет приобрел 2100 дезинфицирующих средств в емкостях объемом 5 литров по цене 540 гривен (всего на 1 134 000 гривен). ООО "Торговая группа "Днепр" поставила 400 тысяч медицинских масок на общую сумму 1 120 000 грн (2,8 грн за штуку) и 8 тысяч комбинезонов биологической защиты на общую сумму 2 720 000 грн (340 грн за штуку).

“Днепровский горсовет закупал маски для больниц за суммы и 1 грн 45 копеек, и 1 грн 18 копеек. Дезинфицирующие средства такого же объема закупались, например, в Николаеве за сумму 344 гривны, в отличие от 540 грн в Каменском. Такая же ситуация и с костюмами биозащиты. В Запорожской области защитные костюмы поставлялись и по 125, и по 150 гривен”, - пишет “Апостроф”.

Помимо этого, в середине февраля горсовет закупил за бюджетные средства 100 кроватей, тумбочек и матрасы для больницы №7, базовой для лечения больных COVID-19. Заказ на 940 тысяч гривен снова получил Толкунов. Требований к качеству или другим параметрам горсовет в договоре не указал.

В результате цена кровати составила 6 тысяч гривен за штуку (всего на 600 тыс. грн), тумбочек - 5 тыс. 280 грн за штуку (всего на 528 тыс. грн).

“На известной торговой площадке prom.ua подобные тумбочки ( и даже качественнее) стоят порядка 3400 гривен. Кровати подобного типа по оптовой цене можно купить за 1400 гривен. Таким образом, на каждой закупленной единице мебели городские власти Каменского могли сэкономить порядка 4600 гривен”, - сообщают журналисты издания.

Отметим, Днепропетровская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).