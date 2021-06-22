Действительно ли Запад поддерживает Украину? В своем блоге политолог Тарас Загородний заявил, что политика западных партнеров к Украине несправедлива, а поэтому он соглашается с критикой Зеленского в их сторону.

Как сообщает политолог, сейчас многие «еврооптимисты» и другие сторонники Запада возмущаются из-за жестокой риторики президента Зеленского. «Он начал требовать конкретные вещи: что у нас с ПДЧ и НАТО? Мне особенно понравилось, когда Зеленский задал вопросы по поводу денег и кредитов, которые даются нам на абсолютно неприемлемых условиях», - комментирует он ситуацию.

По мнению Загороднего, политика западных партнеров к Украине несправедлива, особенно в ситуации войны. Эксперт объясняет, что западные партнеры деньги берут, а поддерживать промышленность в госзакупках Украине не дают.

Попутно он касается и Северного потока-2: Запад поддерживает его строительство, а это в свою очередь ударит по украинской экономике. В то же время политолог напоминает, что сами западные партнеры постоянно обвиняют Украину в коррупции и заявляют, что именно она мешает интеграции государства в ЕС.

С другой стороны, Загородний поднимает вопрос Беларуси. Как он говорит, сейчас Запад ненавидит Беларусь из-за недемократичности, но до посадки самолета планировал дать Лукашенко инвестиционный кредит суммой в 3 миллиарда долларов. «Это вложение в экономику, чтобы она конкретно росла, а не как нам», - констатирует политолог.

Напоминаем, Загородний заявил, что Запад строит с Украиной не партнерские, а клиентские отношения.

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний рассказал, кто может помешать Зеленскому на перевыборах.