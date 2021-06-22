Слідчі Територіального управління ДБР Києва викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

Як пишуть на офіційному сайті ДБР, під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не «помічали» грубих порушень податкового законодавства.

За наявною інформацією, протиправна схема діяла з середини минулого року та дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві. Під час слідчих дій вилучено речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи.

Кримінальне провадження розпочато за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.