Слідчі Територіального управління ДБР Києва викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.
Як пишуть на офіційному сайті ДБР, під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.
Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не «помічали» грубих порушень податкового законодавства.
За наявною інформацією, протиправна схема діяла з середини минулого року та дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.
Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві. Під час слідчих дій вилучено речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи.
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Кримінальне провадження розпочато за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.