О 22 июня 1941 года: как Сталин не поверил в войну с Гитлером?!

Об этом пишет Николай Томенко, передает "Знай".

Как известно, с 1 сентября 1939 года длилась 2 мировую война, в которой Гитлеровская Германия и Сталинский Советский Союз действовали совместно, как союзники. Они разделили между собой сферы влияния и собственные геополитические и идеологические интересы в мире, проводили общие парады, активно торговали и даже издавали произведения Гитлера в СССР! При таких обстоятельствах Сталин как надежный союзник Гитлера до последнего не верил в возможность военного наступления Германии на Советский Союз. После десятков донесений и перемещений войск у границы, Сталин продолжал считать, что речь идет о возможных провокациях или со стороны Великобритании или со стороны недисциплинированных частей немецкой армии, а не о начале полноценного военного вторжения на территорию Советского Союза Германией.

Недаром Никита Хрущев на 20 съезде КПСС утверждал: «Сталин вопреки очевидным фактам считал, что это еще не война, а провокация отдельных недисциплинированных частей немецкой армии».

Навязчивая мысль о провокациях присутствует и в так называемой «Директиве 1», которая была принята только под давлением Тимошенко и Жукова и направлена в приграничные округа: «в течение 22-23 июня возможно внезапное нападение. Задача наших войск-не поддаваться ни на какие провокационные действия...одновременно быть в полной боевой готовности встретить возможный удар...других мер без особого распоряжения не проводить». Так что на границе продолжалась спокойная жизнь. Так, командование Западного особого военного округа провело вечер субботы в Минском Доме офицеров за просмотром «Свадьба в Малиновке», а в 122 истребительном полку по указанию из Москвы вообще сняли с истребителей вооружение?! Более того, после утреннего нападения 22 июня и официального объявления войны и всеобщей мобилизации в Советском Союзе объявили лишь...23 июня! При таких обстоятельствах военные действия июня-июля 1941 года со стороны командования советских войск были неорганизованными и хаотичными, которые привели к огромным потерям людей, в частности украинцев. Александр Довженко в своем знаменитом дневнике сделал такую запись 12 июля 1941 года: «Здесь погибло огромное количество украинцев... Украинский честный наш народ понес самые тяжелые потери в этой войне ...Вечная вам слава, братья и дети мои... Погубила нас наша слава, наша география и неизвестная наша история... Прокуроров у нас хватит на всех. Не хватит учителей, потому что погибнут в армии, не хватит техников, трактористов, инженеров, агрономов - они также полягут в войне, а прокуроров и следователей хватит. Они целы и здоровы как медведи, и опытны в холодной своей специальности. Напрактиковано почище немцев еще с 37 года (речь идет о политических репрессиях и большом сталинском терроре 1937-38 гг. против интеллигенции, военных, национальных меньшинств...). Не было у нас культуры жизни - нет культуры войны. Потому и страдаем много и по-дурацки. Ничто не проходит даром, сатрапство и глупость особенно...» Поэтому сегодня, когда потомки полицаев и те, кто обворовывал семьи известных военных, а с ними всякие блатные білобілетники Советской армии из партии кума Путина будут проливать слезы за Сталина и советский народ, им надо в очередной раз напомнить о ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕНЕ войны организованной двумя тиранами Гитлером и Сталиным. Потому что население Украины в 1941 году было почти 41,9 миллионов, а в 1945 году стало ... 27,4 миллиона! И недаром тот же Александр Довженко предвидел и предупреждал о возможности властной фальсификации правды об участии украинцев в войне еще в мае 1942 года: «если вся доблесть сынов Украины... все жертвы и страдания народа и вся победоносная сила войны замысловатыми руками и перьями соответствующих молодцев оформится в единый Побідний советский котел, а на счет украинцев этими же руками випреться искусственно образована гитлєрівська петлюровщина и антисемитизм со всеми последствиями мясорубок - лучше бы мне и не знать более человеческой подлости, и бездонной ненависти, и бездонной вечной лжи, какой оплутані мы...» Поэтому и сейчас, 80 лет спустя, Украине нужна правда об этой войне, а не сталинско-путинские мифы, что их тиражируют носители «русского мира»!