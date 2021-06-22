Более 900 проверок провела и более тысячи административных протоколов составила Госэкоинспекция в период с 11 по 17 июня

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Украины, пишет Znaj.

Терорганы деи осуществили меры контроля на 365 объектах и рассчитали почти 30 миллионов гривен убытков за экологические нарушения.

Среди самых резонансных нарушений-незаконная добыча неустановленными лицами мела на территории Ровенской области. Объем добытого ископаемого составил около 250 м3.

Также вблизи места нарушения зафиксировано несанкционированное срезание деревьев. Общая сумма ущерба составила 7,6 миллиона гривен. Материалы направлены в ГУ НП в Ровенской области для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Значительный ущерб окружающей среде нанесен в результате разлива канализационных сточных вод на прибрежно-защитной полосе озера Чеха в г. Сумы. Убытки от этого нарушения составили 1,6 миллиона гривен. Материалы, составленные по выявленному факту, направлены в окружную прокуратуру г. Сумы.

Еще почти полмиллиона гривен убытков нанесено окружающей среде через самовольное пользование подземными водами Окнянским поселковым советом в Одесской области.