В своем блоге «Правки Полякова» депутат Антон Поляков объяснил, какие есть риски и проблемы со вступлением Украины в НАТО, а также каких действий ожидают от государства в отношении Крыма.

Поляков отмечает, что вступление в НАТО требует от Украины борьбы с коррупцией и других реформ. Об этом, подчеркивает он, постоянно напоминают западные государства, но Зеленский считает, что Украина уже сделала все необходимое.

Депутат убежден, что реформы, которые проводятся в Украине, только уничтожают государство. «Коррупция? Да, а кому выгодно из наших западных партнеров, чтобы этой коррупции не было? Виноваты олигархи? Так не берите от них конверты и не принимайте законы им в угоду», - возмущается он.

В то же время Поляков обращает внимание на другое положение договора с НАТО. Как он объясняет, государству не стоит рассчитывать на защиту и поддержку со стороны НАТО, если на момент вступления в силу договора на его территории размещаются оккупационные войска. Итак, политик заключает, что даже в случае вступления Украины в НАТО 5 статья договора не будет действовать на территории Крыма и ОРДЛО.

С другой стороны, он напоминает, что Байден заявил о невозможности войны на Донбассе помешать Украине присоединиться к Альянсу. Но эскалация крымского полуострова, подчеркивает Поляков, - другое дело. Он утверждает, что власть должна закрыть этот вопрос и стабилизировать ситуацию.

«Если они не выполнят это требование, то НАТО будет угрожать военное противостояние с Москвой, что фактически равносильно мировой войне. Значит ли это, что нам нужно сказать себе, что Крым не наш и забыть о нем ради вступления в НАТО?», - рассуждает политик.

В то же время он объясняет, что так сработала стратегия Путина и теперь стоит вопрос не столько слабости, сколько роста риска начала полномасштабного военного конфликта для Соединенных Штатов и Европы.

Напоминаем, Поляков заявил, что Украин у заставили выплачивать долги Судана.