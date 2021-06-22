Бездомные захватили Майдан Независимости: вонь, купание и стирка в фонтанах

На Майдане Независимости уже не первый год бездомные обустроили себе круглосуточную ночлежку с туалетом просто в подземном переходе, киевляне все не в силах терпеть.

Очевидно, что среди бездомных есть люди, которые оказались на улице случайно – в силу сложных жизненных обстоятельств. Благотворительные фонды стараются не оставлять таких людей один на один со своими проблемами и обеспечивают их хотя бы элементарной одеждой и едой.

По крайней мере, в Киеве зимой уже привычными являются пункты обогрева для таких людей, а благотворительные организации весь год подкармливают их бесплатными обедами. Правда, есть вопрос о целесообразности проведения таких акций в самом центре столицы, например, под стенами Главпочтамта на углу Крещатика и Майдана Независимости.

Немало нареканий поступает от киевлян, которые сочувствуют бездомным и в то же время не понимают, почему именно центр Киева должен страдать от стихийных туалетов и ночлежек, устроенных людьми без постоянного места жительства.

Работники коммунальных служб, которые убирают Майдан Независимости, также жалуются на горы мусора, бездомные приносят к переходам из ближайших мусорных баков. Время от времени возникают в переходе и возгорания, ведь большинство бездомных, к сожалению, злоупотребляет алкоголем и сигаретами.

Рядовые киевляне и прохожие, с которыми пообщались журналисты издания Big Kyiv поддерживают инициативу помощи нуждающимся, но просят это делать подальше от Майдана.

"Не было бы менее благородно, если бы кормили, скажем, чуть ближе к Вокзальной, а не в центре, что является украшением города", – комментирует молодая девушка.

На помощь горожанам пришли депутаты.

Чтобы изменить ситуацию, депутат Киевсовета от “Европейской солидарности” Людмила Ковалевская направила запрос начальнику Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрию Шумейку с просьбой принять необходимые меры.

В документе отмечается, что лица, которые буквально захватили подземный переход, своими действиями порочат имущество территориальной общины Киева, ухудшают санитарно-гигиеническую ситуацию, способствуют ухудшению криминогенной обстановки и распространению на территории города острой респираторной болезни COVID-19”.

Депутат настаивает, что восстановление правопорядка в переходе – это первоочередная задача, ведь асоциально настроенные лица с сомнительной репутацией несут угрозу жизни и здоровью значительного количества людей с детьми, иностранных гостей, граждан почтенного возраста и жителей с особыми потребностями, которые ежедневно пользуются этим переходом.

"Существование такой ситуации в пределах центральной части столицы Украины – города-герой Киев, который является туристическим центром с памятниками архитектуры, символом независимости, свободы и неистребимого духа нации, противоречит идеалам социальной справедливости и основополагающим принципам гражданского общества", – подчеркивает Людмила Ковалевская.