Украина имеет козырь в противостоянии с Россией - об этом заявил экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24"

"Что касается международной деятельности и сотрудничества. С 1 июня 2019 года в Конгрессе США лежит законопроект о предоставлении Украине статуса стратегического партнера вне НАТО. Это мощная "синица в нашей руке", которую мы можем реализовать, если продолжать сотрудничество с американцами", — сказал он.

Политик объяснил, как это поможет Украине.

"Это упрощает во многих случаях ситуацию — нам не нужно уговаривать и американцам не нужно уговаривать 29 из 30 членов НАТО. Мы общаемся тет-а-тет: Соединенные Штаты и Украина. И США принимают решение о предоставлении сотрудничества по определенным направлениям", — сказал он.