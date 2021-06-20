Богослужение начнется в 08:00 в кафедральном соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы

На Кировоградщине в городе Александрия 21 июня состоится канонизация священномучеников Александра, Василия, Иакова, Феодора и святой блаженной исповедницы Иулитты.

Как пишет "Знай" об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.alexandria-eparhia.org.ua ,

Божественную литургию и прославление местночтимых святых Александрийской епархии совершит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Богослужение начнется в 08.00 в кафедральном соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации блаженного Иулитты Священный Синод УПЦ принял 3 апреля 2019 года, священномучеников - 9 декабря 2020 года.

Блаженная Иулитта Педан родилась 28 июля 1885 года в селе Петрово (сейчас Кировоградская область). Вышла замуж за Кирилла Педана, стала матерью четверых детей. С 1930-го по 1939 года ее забирали на допросы и в тюрьму 12 раз. Последний арест закончился судом и приговором от 11 июня 1940 года до 8-ми лет заключения за «организацию религиозной секты». Вскоре Иулитту направили в Херсонскую больницу для душевнобольных. Все время подвижница продолжала молиться и заботиться о людях, которые обращались к ней за помощью и советом.

Умерла 8 апреля 1955 года. 17 мая 2019 года произошло обретение мощей святой. Сейчас они находятся в Свято-Покровском соборе в городе Александрия.

Иерей Яков Ильичевский (1919) родился в семье псаломщика в Херсоне. 6 мая 1919 года принял мученическую смерть от рук местных большевиков и был похоронен у храма в честь великомученика Феодора Тирона в селении Новая Прага, в котором служил. Летом 2020 года были найдены его мощи.

Иерей Василий Слотвинский в 1877 году окончил Одесскую семинарию. Служил на Кировоградщине. 6 мая 1919 года принял мученическую смерть.

Иерей Феодор Статкевич учился в Одесской духовной семинарии. В 1894 году был рукоположен в сан священника и направлен служить в Сретенский храм в село Павлыш на территории нынешней Кіровороградской области. С 1897 года служил настоятелем в Богоявленский церкви в селе Богоявленск. Во время Первой мировой войны с 1915 года отец Феодор вместе со священником Ильей Генкиным был активным членом Комитета помощи беженцам. Благодаря их трудам были открыты соответствующие попечительства в селах Онуфриевский и Богоявленское. Был убит большевиками 12 апреля 1919 года во время свершения погребения.

Иерей Александр Балануца в декабре 1913 был определен настоятелем Михайловского храма села Ивановка на территории Кировоградщины. Умер от рук большевиков 27 августа 1919 года.

*** Канонизация - это процедура, с помощью которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым узаконивая» его почитание в народе.