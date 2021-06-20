Сошествие Святого Духа на апостолов стало началом создания Святой Православной Церкви и дало возможность каждому человеку обрести святость вечной жизни.

Как пишет "Знай", со ссылкой на Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал на брифинге для центральных украинских телеканалов в день праздника Троицы в Киево-Печерской лавре.

«Господь наш Иисус Христос 40 дней был со своими учениками и открывал им тайны Царствия Божия. В сороковой день Он вознесся на небо, но накануне обещал святым апостолам послать им Духа Истины. На 50-й день, когда апостолы находились в Иерусалиме в Сионской горнице, в молитве, на них сошел Дух Божий в виде огненных языков. Ученики получили большую благодать Божию, которая мгновенно изменила их - от людей маловерных, боязливых - они стали бесстрашными проповедниками Святого Евангелия», - напомнил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что праздник Троицы знаменует собой начало истории Православной Церкви.

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«Именно в этот день рождается Церковь Христова. После Сошествия Духа Божьего святой апостол Петр сразу вышел на проповедь. Сила его проповеди была такова, что мгновенно христианами стали около трех тысяч человек. Именно с этого дня начинает свою историю Святая Православная Церковь, в которой мы живем, в которой мы спасаемся. Сошествие Духа Божия еще раз открыло тайну Триипостасного Божества: мы верим в Бога Единого в природе и Троичного в Лицах. Эта тайна для человеческого ума является малопонятной и, вероятно, никогда не будет полностью открытой. Но на опыте духовной жизни каждый человек верит в Триипостасного Бога - Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Именно на этой вере и базируется наше упование, наша сила в борьбе с грехом, наши возможности жить в вечности. Еще во II веке святой мученик Иустин Философ сказал: «Благодать Духа Божия - это не та сила, которая делает человека победителем в этой жизни, благодать Божия - это не та сила, которая делает человека известным и большим ритором, благодать Духа Божия - сила, которая дает человеку гораздо больше – она из смертного делает человека бессмертным, из земного - небесным», - отметил управделами Украинской Православной Церкви.

Владыка пожелал православным, чтобы благодать Духа Божия, которую человек получает в Таинстве Крещения, стала тем зерном, которое в силу веры и дерзновения даст плод духовности и святости.

«Именно Дух Божий позволяет человеку стать святым. Это является целью жизни каждого, кто рождается на этой земле. Это - не просто наша вера, в этом наша сила, и это мы знаем на опыте многих тысяч и миллионов людей, которые жили на земле, боролись с грехом и получали силу не от своих подвигов, а от благодати Духа Божия, которая осуществляет наше вечное спасение. Пусть благодать Духа Божия всегда будет в нашей жизни той крепостью, которая дает нам возможность пройти путь земной жизни в добром здравии и, самое главное, чтобы это было хорошим началом нашей вечности», - сказал митрополит Антоний.