Глава Офиса президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь

Об этом сообщает Telegram-канал Objektyv, пишут Vesti.

Так, по информации Telegram-канала встреча начнётся в 15:00. Вместе в Яной Дугарь на встречу зашли и ее оба адвоката.

Кроме того Telegram-канал Objektyv опубликовал видео, как Яна Дугарь Заходит в здание Офиса президента.

Напомним, что следствие по делу завершено, установлены исполнители убийства журналиста. На данный момент по вынесению приговоров идёт судебный процесс. А подобные встречи главы ОП с подозреваемой в убийстве и адвокатами может свидетельствовать только о намерениях Офиса влиять на независимый судебный процесс, что может вызвать вопросы как у международных партеров так внутри страны.