Чем закончится крестовый поход Владимира Зеленского против олигархов? Кого могут посадить, а кого нет? Ситуацию в программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай 24» комментирует эксперт-международник, переводчик и дипломат, сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

«Если изучить комментарии юристов по делам олигархов, особенно в отношении газового месторождения в Крыму, то там всё рассыпается в прах. Как они проведут экспертизу, как определят голос Козака, который находится в России? Во всё это мне верится с огромным трудом. Как будет идти дело о государственной измене? Какая там документальная база, доказательная база, были ли записи проведены с санкции суда? Этот простой аргумент может обнулить все улики против олигархов. Это уже вопрос компетентности правоохранительных органов. А прошлый опыт говорит, что шансы довести эти дела до успешного завершения в суде не так уж высоки», - отмечает гость программы.

Относительно судебного преследования бывшего президента страны он настроен ещё более скептически.

Ранее, как сообщает Politeka, он предположил, от чего зависит выход британского документального фильма о «вагнеровцах».

Также Яли отметил, что в Украине осознали, какую угрозу для страны представляет «Северный поток-2».