Тендер на выбор аутсорсинговой компании по оформлению виз украинцам в Польшу прошел с возможными нарушениями конкурентного законодательства ЕС. Как пишет Голос.ua, такое мнение высказал эксперт в сфере конкуренции Виталий Матарыкин.

“Вообще, сам отбор польского посольства необходимо проанализировать на соответствие Директиве Европейского парламента и Совета ЕС 2014/24/EU от 26 февраля 2014 года о государственных закупках. Несоответствия видны даже невооруженным глазом”, — считает эксперт.

Он напомнил, что европейские правила требуют избегать конфликта интересов. “Среди участников консорциума-победителя мы находим компанию ViZA STAFF. Фирма основана украинцами и занимается трудоустройством наших граждан в Польше… Но где гарантия, что она не будет использовать визовые данные украинцев для трудоустройства только в нужные ей компании, получая огромное конкурентное преимущество? А ведь подавляющее большинство обращений в посольство Польши касается трудовых виз”, — отмечает Матарыкин.

Эксперт отметил, что победитель тендера единственный из пяти участников решил не брать плату за оформление разрешений на приграничное передвижение. “Статья 69 той же европейской директивы касается заниженных ценовых предложений. Она предписывает проверить, как удается обеспечить столь выгодный прайс и не получает ли компания госпомощь в каком-либо виде”, — отметил блогер.

По его мнению, “этот случай еще раз показал, что Украина ничем не отличается от страны ЕС — и там, и там тендеры успешно проводят под одну компанию”. “В случае с поляками, как по классике, просто убрали всех конкурентов с более низкими ценами по формальным признакам: к кому-то придрались из-за документов и дисквалифицировали, кому-то занизили баллы”, — добавил он.

Тендер посольства Польши оценочной стоимостью 38 млн евро объявлен в декабре 2020 года. Победителя объявили 11 июня 2021 года. Услуги заказываются на три года.

По данным СМИ, в консорциум победителей вошла компания одиозного польского бизнесмена Томаша Мисяка. Он был участником нескольких скандалов с прослушиванием политиков, наркотиками или купленными тендерами. Польские журналисты связывают бизнес Мисяка с российскими провластными ОПГ со связями в спецслужбах.

Журналисты опасаются, что данные примерно о миллионе украинцев и их родственниках потенциально могут попасть не по назначению.

Кроме того, что по европейским правилам структуры собственников с сомнительной репутацией не допускаются к госзакупкам.