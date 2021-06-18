Местные жители вместе с активистами Национального Корпуса остановили застройку на крыше исторического здания на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной ячейки партии.

Как отмечают в Нацкорпусе, в ячейку обратились местные жители, которые рассказали, что застройщик пытается возвести на крыше здания еще один этаж, что угрожает безопасности граждан и самого сооружения. Активисты поднялись на крышу, зафиксировали нарушения и вызвали полицию. Строители не предоставили никаких разрешительных документов на ведение работ.

Как раньше сообщали СМИ, первая попытка начать скандальное строительство на крыше дома по улице Софиевская,1 произошла еще в 2019 году. Надстройку заметили местные жители, которые вызвали работников городского благоустройства. Однако строители не пустили инспекторов на строительную площадку. После вызова полиции и огласки в СМИ было открыто уголовное производство за самоуправство. Однако надстройка так и не была демонтирована несмотря на объявление на сайте КГГА, а поврежденная крыша не была восстановлена и отремонтирована.