В программе Руслана Бизяева «Культ личности» политконсультант Дмитрий Джангиров рассказал, что можно прочитать между строк коммюнике со встречи Байдена с Путиным.

«Байден детенизировал статус великой державы не только фактом встречи, но и заявлением "наши две великие державы"», - утверждает гость программы. По его мнению, этот момент важен для России.

Также Джангиров отмечает, что президент США выступил на этой встрече от имени всего Запада - и НАТО, и Большой семерки. Как говорит политконсультант, Байден боролся за этот мандат в дипломатических боях и победил. Поэтому он подчеркивает, что это была встреча Путина с действительным лидером всего Западного мира.

«Но то, что он сделал – его приезд, переговорный процесс, он неприятно пнул Британию у всех на глазах, дал подпопник, вмешавшись в сосисочную войну вокруг границы Северной Ирландии», - констатирует Джангиров.

По его мнению, эта ситуация не столько болезненная, сколько обидная. «Впервые это было в виде ноты передано, Соединенные Штаты с Британией стараются не вступать в столь интимные отношения», - отмечает эксперт. Он утверждает, что британцам пришлось пойти на значительные уступки ради получения военной помощи от США.

Напоминаем, Джангиров рассказал об итогах встречи президентов США и России.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев рассказал, когда Украина почувствует последствия переговоров Байдена с Путиным.