Минские соглашения являются основой и обсуждать тут нечего. Об этом сообщил политконсультант Дмитрий Джангиров в программе Руслана Бизяева «Культ личности», комментируя высказывания президентов Байдена и Путина об урегулировании военного конфликта на Донбассе.

«Но есть позиция Кремля, что Россия не несет никаких обязательств по Минским соглашениям. Позиция США не изменилась еще со времен Нуланд – что сочетание буквы и духа Минских соглашений, где сказано о выводе иностранных войск, формирований наемников и прочее – это обязательство России», - говорит Джангиров.

Возможна ли реинкарнация формата Нуланд – Козак (заместитель руководителя администрации президента России)?

«Нуланд пошла на ступень выше, она зам по политической части главы Госдепа. Думаю, что там будет не Нуланд, а Слоан. Козак – Слоан примерно соответствуют по своему уровню», - отвечает Джангиров.

Ведущий поинтересовался, не повторится ли история 2016 года: «Нуланд после встречи в Калининграде, где была прописана дорожная карта, приехала в Киев. Она собрала глав фракций Верховной Рады восьмого созыва, сказала, что необходимо сделать, ее послали».

«Можно посылать Нуланд, можно даже посылать Байдена – но нет задачи возвращения людей и территорий. Можно всех послать, безусловно. Байден, когда высказывался по Минским соглашениям в Верховной Раде 1 декабря 2016 года, сказал, что не надо бояться создания автономных стейтов. Когда американец говорит «стейт» - переводить нужно «государственное образование», с некой автономией внутри. Есть нюансы терминологии. Не надо вздрагивать. Он упомянул также и слово «федерализация». Но возмутился только один честный патриот, Ляшко. Все остальные это все проглотили», - рассказывает Джангиров.

Напомним, Бизяев объяснил концепцию Байдена в отношении Украины.

Politeka публиковала слова Бизяева, что Путин как никто другой понимает, что такое НАТО, и как они держат свое слово.