Все понимают, что Минск - это тупик, но его продолжают вести дальше. Такую тему обговорил политолог Руслан Бизяев с журналисткой Любвью Завальнюк в студии Руслана Бизяева на проекте «Развилка» на YouTube.

«Потому что никто не предложил конструктивной альтернативы Минским соглашениям, ведь прежде чем от чего-то отказаться, необходимо предложить конструктивную альтернативу, которая будет понятна всем, выполнима и позволит всем выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что философская конструкция Минских соглашений строилась на капитуляции, или вы капитулируетесь, или мы, третьего не дано. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем на первый взгляд странные процессы.

«Когда в Донецке, Луганске и Киеве влиятельные силы говорят, что они твердо за выполнение Минских соглашений, но при этом что-то не получается. Альтернатива Минску - это перезагрузка украинско-российских отношений и Минск должен быть составляющей этой перезагрузки. Только в случае такой перезагрузки будет реальная альтернатива Минска и самое главное – она будет выполнима», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что если есть теневая экономика – всегда есть коррупция.