Накануне предстоящей встречи президентов Соединенных Штатов Америки и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, появилась информация по делу которая угрожает имиджу Украины и может заинтересовать правоохранительные органы обеих стран

Американский адвокат, эксперт и политический консультант , специализирующийся по Восточной Европе и Кавказу, подал исковую жалобу в Верховный суд округа Орандж, штата Калифорния Соединенных штатов Америки, с целью защиты себя и своей деловой репутации от нападений со стороны украинского олигарха Павла Фукса. Сообщение об этом появилось на сайте суда, пишет Цензор.Нет.

Обвинения выдвинутые в жалобе являются достаточно серьезными. Они касаются непосредственно Павла Фукса и бизнеса, его помощника Андрея Телиженко и нескольких СМИ. В тексте идет речь о том, что Фукс может иметь отношение к организованной преступности, поэтому должен подпасть под действие американского федерального закона RICO (направленный на борьбу с организованной преступностью). Сумма иска составляет 252 миллиона долларов США.

Полный текст искового заявления доступен по ссылке.

Стоит понимать, что Ванетик – адвокат и политический консультант, известный своими связями в Республиканской партии США. Одним из направлений его работы является организация официальных и деловых встреч политиков и бизнесменов со всего мира с представителями политического истеблишмента США для налаживания сотрудничества и отстаивания политических и экономических интересов.

Согласно официальной биографии, семья Ванетика иммигрировавшая в США, еще в 70х годах, а сам Юрий Ванетик прошел путь от финансового и юридического консультанта, члена совета директоров и советника в корпоративных структурах, политических и общественных организациях. Будучи известным юристом, во время последних президентских выборов, Ванетик был сопредседателем и вице-президентом предвыборной компании экс-мэра Нью-Йорке и личного юриста Дональда Трампа, Руди Джулиани.

Сейчас, в контексте расследований США и контактов Джулиани с Фуксом, данный иск, вероятно, привлечет внимание не только в Украине, но и в Вашингтоне.

В 2019 году Фукс и Ванетик уже судились, тогда истцом выступал Фукс, теперь же Фукс и ряд изданий, что согласно позиции Ванетика распространяли ложную информацию, будут отвечать перед американским судом. Сумма иска Фукса против Ванетика тогда составляла 200 тыс. долларов США.

Суть конфликта заключается в том, что Фукс обвиняет американского адвоката и юриста в том, что он не дал ему место, которое он хотел на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Ванетик отказал претензиям Фукса в судебном порядке.

Свидетелями по делу в иски Фукса к Ванетика, были Виталий Хомутынник и его жена Светлана, которые также присутствовали от инаугурации, однако судя по всему отказались свидетельствовать и не имели претензий к Ванетика.

Создается впечатление, что Фукс обиделся на то, что ему не обеспечили место "в первом ряду" или личную встречу с новоизбранным президентом США. Хоть бизнесмен и гордится более чем десятилетним знакомством с уже экс-президентом США, которое возникло на фоне попытки покупки франшизы на строительство Trump Tower, он очевидно не был бы приглашен ни на какие мероприятия, без участия американских политических консультантов.

Тем не менее, стоит понимать специфику – формирование состава гостей происходит в том числе, через спонсоров избирательных компаний, прямой "продажи билетов" нет, но их список в любом случае с органами безопасности США.

Возможно вопрос заключается в этом, ведь ранее журналисты уже писали, что Павел Фукс был относим к не публичному "черному списку США" лиц, к которым имеют претензии правоохранительные органы США и которых не впускают в страну. Его американская виза была аннулирована, а сам бизнесмен имел проблемы с въездом в Мексику.

Глупо считать, что в образцово правовом государстве, как США, людей включают в данный перечень по надуманным причинам. Рейтинговое Нью-йорк Таймс в своей статье прямо называет Фукса украинско-российским бизнесменом, а такие издания как "Аль-Джазира" и "Радио Свобода" публиковали материалы о том, что Павел Фукс активно занимался скупкой активов, связанных с окружением Януковича в Украине. Преимущественно в газовой сфере.

В 2019 году Обозреватель писал, что Фукс провел сделку с паспортами и имеет двойное гражданство Украины и России. Тогда РФ посылала запрос на экстрадицию Фукса по делу о мошенничестве с недвижимостью в Москве, тогда как получая украинский паспорт в 2015 году, Фукс сообщал, что отказался от российского гражданства.

В иске Ванетика до Фукса также утверждается, что последний имеет связи с российским правительством. Иск Ванетика до Фукса, может положить начало большому делу, ведь согласно информации опубликованной в американских СМИ правоохранители США расследуют дела против Фукса, по обвинениям в отмывании денег и незаконном лоббировании интересов. Вероятно, жалоба Ванетика против Фукса, согласно федеральному закону RICO, может иметь для Фукса долгоиграющие негативные последствия в США. Управление контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC), имеет богатый опыт по имплементации этого закона, в плане введения санкций, на примере окружения беглого Януковича. Так что вероятно, Фукс может стать в один ряд с ними.

Мы попытались обратиться к Ванетика, за комментарием по его иску, однако не получили ответа.

Несмотря на активное наступление президента Зеленского на позиции олигархов, будем надеяться активную позицию США в деле уменьшения их влияния на украинскую политику. К тому же, судя по всему, их злоупотребления начинают представлять проблему, не только для Украины, но и для США.

Любые скандалы между представителями американского истеблишмента и украинскими олигархами, накануне встречи президентов Байдена и Зеленского в Вашингтоне, не играют на пользу и портят статус Украины на международной арене в целом и в коммуникации с главным стратегическим партнером в частности.