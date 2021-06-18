Госэкоинспекция Приднепровского округа совместно со специалистами Офиса ГЭИ в Кривом Роге начала плановую проверку ООО «Экоспецтранс». Мероприятие контроля продлится около 10 дней, и во время него будет проведена комплексная проверка всех мощностей и территорий предприятия.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, повыдомляэ "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

"ООО" Экоспецтранс «является монополистом по вывозу твердых бытовых отходов в городе, а также эксплуатирует два полигона: в районе шахты» Батькивщина «и шахты» Валяхто-Южная " последняя проверка предприятия проводилась Госэкоинспекцией еще в 2017 году. Тогда был выявлен ряд нарушений, как отсутствие проектной документации на размещение полигонов, а также разрешения на выбросы, несоблюдение требований обращения с отходами и тому подобное. В 2019 году инспекторов не допустили к проведению проверки. А в 2020 году ДЭИ не смогла осуществить плановую меру контроля из-за моратория на такие проверки в связи с пандемией COVID - 19», - рассказал Андрей Малеваный.

Он добавил, что Госэкоинспекция Приднепровского округа, промышленным центром которого является Кривой Рог, стала лидером по количеству составленных административных протоколов в сфере управления отходами за 5 месяцев 2021 года. Среди выявленных нарушений – несоблюдение природоохранного законодательства предприятиями, деятельность которых связана с обращением с мусором.

«Проверка крупнейшего оператора по управлению отходами в Кривом Роге позволит выявить проблемные места в этой сфере и способствовать устранению экологических нарушений в одном из крупнейших промышленных городов Украины», - подчеркнул Андрей Малеваный.