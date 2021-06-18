Политолог Вадим Карасёв в своем блоге рассказал, что саммит в Женеве не может быть судьбоносным. По его словам, Россия и США лишь задали формат своему противостоянию, что драматизировали медиа.

«Встреча не могла быть судьбоносной, потому что туда не ехали за миром, а туда ехали за правилами боёв. Есть волнение, что большие монстры за нашей спиной что-то делят, но в какой-то степени надо об этом говорить, чтобы предупредить такие вещи. Медиа тоже играет свою роль: драматизируют и привлекают к этому внимание», - отметил Карасёв.

По словам политолога, медиа выполняют одну из ключевых функций в мировой политике, потому что они заставляют политиков обратить внимание на ту или иную проблему. Как отметил Карасёв, именно поэтому Зеленский и пошел на недавние интервью, в которых критиковал политику Запада по отношению к Украине.

«Посмотрим, как дальше всё это будет развиваться. Новая динамика, но динамика может пойти как в одну, так и в другую сторону, она может пойти в сторону обострения отношений между США и Россией. Они приехали отстаивать свои интересы и показать, где они могут сойтись, а где красные линии», - подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, США и Россия задали формат их противостоянию, ведь, по словам Карасёва, мир больше не главная ценность в мировой политике, а главное – бизнес и национальные интересы.

Напомним, для Politeka Карасев рассказал об отношениях Украины с США .