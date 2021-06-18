Во время приема граждан в Офисе Госэкоинспекции в Кривом Роге глава ГЭИ Андрей Малеваный рассказал о полномочиях общественных инспекторов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, пишет "Знай".

"Сейчас по всей Украине действует около 500 таких инспекторов. И Госэкоинспекция продолжает работать над расширением этой сети. В ее состав входят мощные и авторитетные экоактивисты, специалисты-экологи и неравнодушные граждане», - отметил Андрей Малеванный. Во время приема он рассказал, что нужно, чтобы стать общественным инспектором.

«Прежде всего - это мотивация. Человек должен хотеть вкладывать время и усилия в защиту окружающей среды. Во вторых-опыт активной природоохранной деятельности в общественных организациях или союзах», - отметил Андрей Малеваный.

Для того, чтобы стать общественным инспектором, потенциальный кандидат должен пройти несколько этапов.

"Сначала необходимо подать заявление и рекомендацию от общественной организации в подразделение ГЭИ. Затем - собеседование и получение удостоверения общественного инспектора. После этого человек должен пройти обучение, чтобы детальнее изучить природоохранное законодательство, свои права и обязанности на должности», - пояснил Андрей Малеванный.

Всего в полномочия общественного инспектора входит участие в проверках совместно с работниками ГЭИ, помощь в составлении админпротоколов и расчета убытков.

«Надеюсь, что тенденция к расширению этого общественного сектора будет продолжаться. Это позволит усилить экоконтроль, сделать его более открытым и прозрачным», - добавил Андрей Малеваный.