Председатель Всеукраинского объединения собственников земли прокомментировал новые земельные законы на своей странице в Facebook

Об этом пишет Znaj.ua, приводя текст автора без комментариев.

Рада приняла законы, которым окончательно лишила владельцев земли прав продавать, владеть и пользоваться землей!

Да, мы не ошиблись, под вывеской свободного рынка земли, произошло еще более жесткое попрание прав собственников земли, прав украинцев как граждан, как собственников украинской земли.

Владелец земли, отдавший землю в аренду, уже не имеет права владеть, пользоваться и распоряжаться собственной землей - так решила власть, приняв такие законы.

Единственное спасение владельцев земли-это общество собственников земли и закон о прогрессивных земельных отношениях.

Читаем обо всем подробнее далее…

Согласно обновленной статье 131 (статья 131 дополнена частью третьей) Земельного кодекса Украины, собственник земли не имеет права продать землю без согласия арендатора. Украинцы получили еще более жесткий мораторий с ограничениями, которыми руководит уже не государство, а частные лица – арендаторы, которых можно смело называть новыми феодалами или панамы и какие циничные, наглые, жадные и скоро проявят свою жестокость. Это полная деградация государственности.

Частью 3 статья 131 Земельного кодекса Украины забит последний гвоздь в гроб так называемого рынка земли и обещаний о свободном распоряжении землей:

Земельные участки участка сельскохозяйственного назначения:

«а) могут быть отчуждены по договору дарения, пожизненного содержания, наследственного договора только в пользу другого из супругов, родственников (детей, родителей, родных братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабки, внуков, правнуков, родных дяди и тети, племянницы и племянника, пасынка, падчериці, отчима, мачехи);

б) без согласия субъекта преимущественного права покупки земельного участка:

не могут передаваться собственниками в залог;

не могут быть внесены в уставный (складочный) капитал. »

То есть без согласия арендатора собственник земли может продать земельный участок только родственнику, что никак не меняет для арендатора статус земельного участка да и для чего участок мужу продавать или дарить жене, разве что перед разводом.

«Finita la commedia»! Комедия с так называемым свободным рынком земли завершена.

Для владельца земли продлить ее аренду или заключить новый договор аренды-все равно, что потерять землю!

Поэтому! Не продолжайте и не заключайте никаких договоров аренды земли.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗЕМЛЕЙ, КОТОРАЯ ОСВОБОДИТСЯ ИЗ АРЕНДЫ ПО ОКОНЧАНИЮ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ?

На земле необходимо хозяйничать самостоятельно.

Самостоятельное хозяйствование на собственной земле - это использование земли ее владельцем в собственной производственной сельскохозяйственной деятельности непосредственно или через участие в обществе собственников земли, целью которого является объединение усилий участников для использования земли, которая принадлежит участникам общества собственников земли в собственной производственной сельскохозяйственной деятельности.

Всеукраинское Общество Собственников Земли – это организованное собственниками земли предприятие для своего сервисного обслуживанием кооперации по увеличению доходов, уменьшению налогов и общего бухгалтерского и налогового администрирования. Участие в Обществе обеспечит решение вопроса высокой цены на урожай, производственного сервиса, бухгалтерского учета и прогрессивного администрирования налогов.

Общество может помогать в организационных вопросах по возделыванию земли: наем техники; выбор посевного материала; Выбор средств защиты; консультации агронома.

Если у владельца земли отсутствуют деньги для возделывания земли, то сотрудничая с Всеукраинским обществом владельцев земли, владельцу земли самостоятельное хозяйствование на собственной земле будет обеспечено обществом.

Оплата услуг техники для возделывания земли, покупка посевного материала и средств защиты могут быть профинансированы Обществом без залога земли за счет систем самофинансирования и легального кредитования.

Владелец земли – участник ВсеТВЗ не несет ответственность за деятельность ВсеТВЗ ни землей, ни другим имуществом.

В основе сотрудничества с ВсеТВЗ является легализация деятельности собственника земли относительно самостоятельного хозяйствования на земле.

Сотрудничество с ВсеТВЗ обеспечивает владельцу земли прибыль от земли в 1,5-2,5 раза большую прибыль от Земли, чем у владельца земли, который работает единолично.

Так, при стоимости урожая с 1 гектара в 40 тысяч, единоличник получит лишь в пределах 24 тыс. гривен, а с учетом уплаты налога на землю и налоговых обязательств от налоговой конечная сумма дохода составит 14-20 тыс. гривен, тогда как участники ВсеТВЗ получает 30 тыс. гривен. Расходы как у участника ВсеТВЗ так и в единоличника одинаковые, а потому и разница в доходах между единоличником и собственником земли, который работает самостоятельно через участие в ВсеТВЗ, составит 10-16 тыс. прибыли с 1 гектара земли!

Впечатляющие цифры!

ВсеТВЗ является плательщиком единого налога 4 группы и плательщиком налога на добавленную стоимость, что обуславливает особый режим налогообложения как для ВсеТВЗ, так и для владельца земли.

Собственник земли не платит налог на землю, не платить доказано налоговое обязательство (1500-2000 грн), не платит налог с доходов физических лиц (18 % от дохода), единый социальный взнос (22% от дохода) и военный сбор (1,5% от дохода).

Владелец земли через сотрудничество с ВсеТВЗ имеет гарантированную возможность продать собственную продукцию растениеводства (урожай) по полноценной цене, в то время когда же единоличники-владельцы земли вынуждены продавать свой урожай на 30-50% дешевле.

Сервисное обслуживание собственника земли Всеукраинским Обществом Собственником Земли осуществляется на основании гражданско-правовых соглашений, которые обеспечивают легальность деятельности, персонализированный учет затрат, дохода и прибыли владельца земли.

Деятельность Всеукраинского общества собственника земли является упреждающим фактором против распродажи украинской земли. Именно высокие доходы от земли у ее владельца гарантируют отсутствие желания у собственника земли продать землю арендаторам, латифундистам и иностранному капиталу.

Сотрудничая с Всеукраинского общества собственника земли, продавать ЗЕМЛЮ становится не выгодно!

В отношении единоличников, то сотрудничая с ВсеТВЗ, они получат эффективное хозяйствования на собственной земле и станут положительным примером для других владельцев земли, будут побуждать других собственников земли прекращать арендные отношения и думать о прогрессивное хозяйствования на собственной земле, доходы от земли и не думать о продаже земли.

Мы уже сотрудничаем с единоличниками и владельцами земли и приглашаем к сотрудничеству единоличников и владельцев земли, которые планируют прекращать арендные отношения. Только самостоятельное хозяйствование!

КАКОВА СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ?

Самым правильным шагом в решении вопроса арендной кабалы – является предоставление собственникам земли права расторгать договор аренды земли.

Расторгать договор аренды земли-это экономическая и правовая потребность собственников земли, которую необходимо реализовать через изменение законодательства.

Реализация идеи конституционного права собственника земли расторгать договор аренды земли по собственному волеизъявлению положена в основу разработанного нами законопроекта "О прогрессивных земельных отношениях" (№3208).

Для изменения законодательства с целью предоставления собственникам земли права расторгать договоры аренды необходимо новый качественный состав Верховной Рады. Поэтому важно голосовать исключительно за те партии, которые будут реализовывать идею предоставления владельцу земли права расторгать договор аренды земли. Максимальное присутствие законотворцев в Раде, которые будут действовать исключительно в интересах собственников земли, будет гарантировать принятие закона о прогрессивных земельных отношениях.

Целью законопроекта "о прогрессивных земельных отношениях" и является получение ожидаемых обществом улучшений: экономических, социальных, общественно-политических.

Задача законопроекта “О прогрессивные земельные отношения” определено, учитывая необходимость расширенного воспроизводства аграрной отрасли, стремлений владельцев земли, граждан Украины, имеющейся экономической ситуации в стране и возможностей, которые могут быть сформированы для воспроизведения аграрной отрасли. В основу положений законопроекта "О прогрессивных земельных отношениях” положено следующее:

Приобретателями права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть исключительно физические лица с единым гражданством государства Украина (гражданин Украины имеет право быть получателем только одного земельного участка сельскохозяйственного назначения) и органы государственной власти и органы местного самоуправления;

Предоставление крестьянам-собственникам земли права расторгать договоры пользования (аренда, эмфитевзис) принадлежащих им земельных участков на основании простого требования о досрочном расторжении договора. Этим обеспечивается возможность быстрого перехода к самостоятельным формам сельскохозяйственной деятельности на земле и внедрения рыночных механизмов в земельные отношения;

Финансовое обеспечение собственников земли для возврата полученных авансовых платежей, которое может быть необходимым при досрочном расторжении договоров пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения;

Обязательный выкуп земельного участка органами местного самоуправления или органами государственной власти по цене, соответствующей пятикратному размеру нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема). Это не только определяет минимальную цену покупки земли, но и гарантирует ее;

Формирование государственной поддержки объединения собственников земли в общества собственников земли, которые создаются для самостоятельной производственной сельскохозяйственной деятельности на Земле через участие в обществах собственников земли независимо от возраста и физических возможностей собственников земли. Фактически это формирование новой аграрной политики, направленной на расширенное воспроизводство аграрной отрасли;

Кредитование в необходимом объеме товарищества собственников земли на условиях до 3% годовых. Это создание благоприятных условий для перехода к самостоятельной форме земельных отношений через участие в обществах собственников земли независимо от возраста и физических возможностей собственников земли;

Помощь в возвращении незаконно отчужденных земельных участков их владельцам (во время действия запрета на отчуждение земли). Это организованное государством выявление сделок незаконного отчуждения земли и возвращения земли ее предыдущим владельцам или наследникам или передача в коммунальную или государственную собственность;

Кредитование владельцев земли в режиме потребительского кредитования за счет прямого государственного кредитования в трехкратном размере нормативно-денежной оценки (примерно 3 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема) для удовлетворения неотложных потребительских нужд на условиях до 5% годовых. Такое кредитование демотивирует владельца земли ее продавать;

Кредитование граждан Украины за счет прямого государственного кредитования для покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения в сумме пятикратного размера нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар) на условиях до 5% годовых. Это необходимо для формирования эффективного обмена земле, формирования эффективного собственника земли и одной из форм гарантирования минимальной цены на землю.

Именно такое видение реформирования земельных отношений обеспечит расширенное воспроизводство аграрной отрасли, создав также базис восстановления животноводства, переработки и других направлений аграрного производства.