Политолог Тарас Загородний в своем блоге рассказал о неудачных налоговых инициативах «Слуг народа». По его словам, власть создает удобные для себя условия.

По словам эксперта, для чиновников и силовиков в этом законопроекте упрощенные условия – если они уже декларировали, даже, нечистые схемы, то тогда законопроект о налоговой амнистии к ним не относится.

«Они делают преференции для себя в первую очередь, чтобы украсть у вас и с бюджета. Самое противное в этой ситуации, что «Слуги народа» сами освобождают большой бизнес от уплаты налогов. Самое отвратительное, что они делали, это закон №1210, что был принят еще в 2020 году, который освободил спекулятивные операции от уплаты военного сбора», - подчеркнул эксперт.

Как отметил Загородний, все украинцы платят военный сбор на потребы украинских солдат для войны с Россией на Донбассе, а люди, которые работают с ОВГЗ, они не платят сбор, ведь их освободили от этого обязательства. Также, по словам Загороднего, были снижены налоговые ставки для аграрных холдингов: НДС было снижено с 20% до 14%.

«В результате подскочили цены на аграрный продукт, но крупный бизнес остается в плюсе. Мы видим перед собой нереформированную систему, которая хочет драть всех в три шкуры. Они объявили всех граждан Украины вне закона. Я считаю, что Владимиру Зеленскому надо ветировать этот закон (о налоговой амнистии, - ред.)», - заявил политолог.

Напомним, Politeka публиковала слова Загороднего: Позиция Запада, конечно же, важна, но она сейчас тоже сильно подмочена после «Северного потока-2».

Ранее Politeka распространяла слова Загороднего, что по закону депутатам не запрещено заниматься преподавательской деятельностью.