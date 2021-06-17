Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал о рынке газа в Украине. По его словам, все структуры, которые отвечают за сбыт газа конечному потребителю это очаг коррупции и подставных чиновников, поэтому, как он отметил, у нас «псевдорынок».

«Нет рынка газа, потому что есть схематоз. Рынок газа – это когда товар вам предлагается на свободном рынке разными компаниями и разным потребителем, а цена формируется на рынке. А у нас государство утверждает цену, а Нафтогаз является монополистом, который закупает газ и распределяет его по компаниям. Это не рынок, это – псевдорынок», - отметил Балашов.

По словам эксперта, в Украине нет реального рынка газа, потому что все должности, которые могут влиять на вопросы сбыта газа, подкупаются или туда ставятся «свои» люди.

«Если бы был рынок, тогда должна была быть рыночная цена, а рыночная цена определяется по бирже, а сегодня биржевая цена на газ выше, чем в нашей конфорке. Это, что, рынок? Она же должна быть в конфорке дороже, а на бирже дешевле. Это не рынок, а схематоз», - подчеркнул эксперт.

По мнению Балашова, структуры, которые занимаются газом в Украине, использую различные схемы для обогащения на сбыте газа населению, поэтому иногда случаются нонсенсы, такие как большая цена на бирже, чем для конечного потребителя.

Напомним, для Politeka Балашов рассказал, как сделать самое низкое налогообложение в мире.

Ранее Politeka публиковала заявление Балашова, что нам надо использовать глобализацию.