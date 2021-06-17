Интересы Запада состоят в зачистке национального капитала, чтобы скупить все подешевле. Такую тему обсудил управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«Запад будет иметь дело с любым президентом Украины. Позиция Запада, конечно же, важна, но она сейчас тоже сильно подмочена после «Северного потока-2» и президент начал им апеллировать и задавать вопросы, в этом я его поддерживаю, очень правильные вопросы по МВФ и другие», - сказал он.

Загородний рассказал, что когда нам заявляют, что там, где присутствует Запад, везде получается Германия, Южная Корея, Япония, так там наоборот были национальные элиты, которые половину не слушали, что им говорили. Южная Корея проигнорировала почти все советы, считает он, которые им давали неолибералы и выскочили.

«А те, кто слушался, такие страны как Боливия, Перу, Колумбия вся Латинская Америка, Пуэрто-Рико, что там - бедные деиндустриализированные страны, которые выпотрошены спекулятивным капиталом, который пришел. Которые слушали про свободные рынки, что их надо открывать и продавать монополии», - рассказал он.

Загородний считает, что у Запада свои интересы и в нашем парламенте у них куча лоббистов, которых они туда засунули.

«Поэтому, если придет новый парламент, он будет другой, он будет отстаивать национальные интересы в первую очередь», - резюмировал он.

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