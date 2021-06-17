Политолог Руслан Бизяев в эфире программы «Прогноз» на канале Знай24 рассказал, какая стратегия у Банковой. По его словам, Офис президента планирует создать несколько управляемых оппозиционных партий, которые, по его словам, будут подыгрывать правящей партии.

«Стратегия у них есть. Другое дело насколько эта стратегия соответствует нынешним реалиям, которые меняются очень быстро. Стратегия Банковой заключается в том, чтобы потихоньку и поэтапно переформатировать политическое поле страны, информационное они уже переформатировали, создать несколько управляемых партий сателлитов, которые будут кричать об оппозиционности», - отметил Бизяев.

По мнению эксперта, стратегия партии «Слуга народа» заключается в том, чтобы создать управляемые партии, которые будут критиковать действующую власть с целью создания видимости разрешимости оппозиционной кампании внутри страны, но на самом деле будут лишь формировать базу для набора еще большего количества голосов правящей партией.

«Таким образом, задача минимум это досидеть до 2024 года, а задача максимум, если получится, переизбрать Зеленского на второй срок, но с моей точки зрения, второе невозможно в принципе», - подчеркнул политолог.

Как отметил эксперт, чтобы спокойно пробыть свой срок до 2024 года, Зеленскому надо поменять кадровую политику и систему принятия решений внутри Офиса президента.

Напомним, для Politeka Бизяев объяснил концепцию Байдена в отношении Украины .