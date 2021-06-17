Лидер либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Украина может победить конкуренцию с Ирландией, где сейчас зарегистрированы все мировые IT-гиганты
«Корпоративный налог. Ниже корпоративный налог – и все. Они ничего такого не открыли. Они сделали корпоративный налог чуть-чуть (по-моему, на 1%) ниже, чем в Швейцарии. И все начали регистрироваться там. За последние 30-40 лет Ирландия скакнула… По-моему, у них было тысячу долларов на душу населения, сейчас, по-моему, 70 тысяч. То есть мы должны понимать, насколько мощный стимул для экономики – снижение корпоративного налога», - говорит политик.
По его мнению, в Украине необходимо ввести систему 5.10 – 5% c покупки (принцип «покупаешь – платишь») и единый социальный налог – 10% (платится с заработной платы самим получателем зарплаты).
«Это будет самое низкое налогообложение в мире. А раз это будет самое низкое налогообложение в мире, то все капиталы мира – это китайский, российский, европейский, американский – хлынут на нашу благословенную землю. И здесь тогда численность населения у нас будет ожидаться не 20 млн, а за счет миграции возможно 80 млн уже через 40 лет. Мы просто можем изменить вот эту вот тысячелетнюю несправедливость», - сказал Балашов.
Он отметил, что украинцы могут быть самыми богатыми в мире только за счет снижения корпоративного налога до 10%.
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Ранее Politeka сообщала, что Балашов рассказал о трудностях заработка больших денег обычному человеку.
Также Politeka сообщала, что Балашов рассказал, как политики используют непонимание людей.