Эксперт в области авиастроения Сергей Корж в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко отметил, что возвращение предприятия “Мотор Сич” государству необязательно должно означать его полную реприватизацию.

Сергей Корж отметил, что возвращение предприятия “Мотор Сич” в контроль государства совсем не означает его реприватизацию.

“Если сегодня говорить о возвращении в контроль государства - это совсем не означает полностью реприватизацию. Потому что контроль от государства над важным предприятием, которое имеет некое влияние на оборону страны, необязательно должен быть 100%. Речь может идти о частичном контроле, о грамотном корпоративном управлении, об ограничениях в акционерном соглашении… То есть, там очень много можно прописать вещей, и при грамотном владении можно выстроить. Потому что объемы участия той же “Мотор Сичи” в обороне страны в части техники - они незначительные”, - сказал Корж.

Он отметил, что предприятие производит небольшое количество двигателей для крылатых ракет, и это не приносит ей большого дохода - около 5% от годовой программы доходов.

“Вертолетная программа тоже занимает, может быть, 10% от доходов предприятия. А, извините, 70% доходов, минимум 50 - это экспорт на Китай двигателей АИ-322. И немножко еще”, - добавил Сергей Корж.

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