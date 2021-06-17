Крупнейший рынок Киева «Столичный» возобновил свою работу и работает в обычном режиме с законными владельцами

Кредитор и совладелец рынка ООО «Современные рыночные инновации» вместе с другими совладельцами предприятия сменили предыдущую бандитскую администрацию. Ее удерживали бандиты из «семьи» Виктора Януковича Армен Саркисян (более известный в криминальных кругах как Армен Горловский) и Иван Аврамов. Об этом сообщает сайт from-ua.com.

Киевский апелляционный суд подтвердил незаконность полномочий предыдущего директора Рустема Абдукадирова, которого связывают с донецкой мафией, и вынес решение о законности полномочий действующего директора рынка «Столичный» Сергея Главные. Таким образом, рынок «Столичный» очистили от людей, приближенных к Виктору Януковичу, и вернули работу предприятия в рамки закона.

Законная администрация уже внедряет позитивные процессы на рынке, начав с подписание официальных договоров с арендаторами.

"Сейчас мы заключаем прозрачные договоры с арендаторами, потому что раньше у многих их не было, с людей требовали наличные за аренду точек. Несогласных силой выгоняли из их торговых мест. Людей такая ситуация не устраивала, поэтому они полностью поддержали введение прозрачной договорной системе, которую предложили новые владельцы", - рассказал Дмитрий Кирюшин, руководитель юридического отдела ООО «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный».

Представители законной администрации подчеркивают, что их приоритеты – это легальный развитие рынка, увеличение торговых площадей, открытие таможенного терминала, полная юридическая прозрачность отношений с арендаторами и привлечение инвестиций.

«Мы планируем превратить» Столичный» в лучший оптовый рынок не только Украины, но и всей Европы", - резюмировал Кирюшин.

Напомним, на протяжении долгого времени рынок «Столичный» незаконно контролировался представителями Донецкой криминальной группировки.

10 лет назад рынок «Столичный» был создан двумя компаниями-основательницами – «современные рыночные инновации» и «аграрный маркетинговый центр». Через некоторое время компанию «Аграрный маркетинговый центр» захватили члены «донецкого клана» Виктора Януковича, а именно оффшорная компания GoodLight Capital LTD, совладельцем которой является Иван Аврамов.

В 2018 году владельцем доли рынка, принадлежащего Донецкой мафии, стал Александр Стельмах, который ввел на рынке схему обмана иностранных инвесторов. Сейчас Стельмах находится в международном розыске. В 2020 году Стельмах на место директора рынка ставит Рустема Абдукадірова, который вводит жесткие правила в стиле бандитских 90-х. Он попытался провернуть схему фиктивного банкротства рынке, намереваясь вывести часть средств предприятия, предназначенных для его развития, на подставные фирмы. Сейчас против Рустема Абдукадырова возбуждены уголовные дела по факту доведения рынка до банкротства, превышения полномочий и мошенничества.