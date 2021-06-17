Госэкоинспекция обнаружила и выпустила в акваторию моря около 4,5 тонн креветок, которые были заготовлены браконьерами в Черноморском биосферном заповеднике. Убытки от нарушения могли бы составить 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет «Знай».

«Во время рейдовых проверок для предупреждения незаконного вылова биоресурсов в акватории Тендровского залива Черноморского биосферного заповедника специалисты ГЭИ обнаружили 15 креветочних сетей. Общий вес добычи составил примерно 4,5 тонны. Убытки от нелегального вылова могли бы составить 2,5 миллиона гривен. Поэтому специалисты инспекции выпустили креветок обратно в природную среду, чем предотвратили нанесение природе вреда», - рассказал Андрей Малеванный.

По его словам, сейчас рейдовые мероприятия по выявлению незаконного вылова биоресурсов проводятся на Кременчугском, Киевском водохранилищах и Черном море. В большинстве областей Украины уже завершился период нерестового запрета, поэтому прогнозируется увеличение случаев рыболовства, в том числе незаконного.

«Нелегальный вылов биоресурсов угрожает целостности экосистем рек и озер, приводит к истреблению отдельных видов животных и растений. Так, в прошлом году Госэкоинспекция рассчитала 17,5 миллионов гривен убытков за ущерб рыбным ресурсам. На нарушителей было составлено более 5 тысяч административных протоколов», - отметил Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что штраф за незаконную рыбалку составляет всего 34-170 гривен. Выгода от реализованной браконьерами рыбы значительно превышает эти санкции.

«Сейчас в первом чтении принят законопроект №2765, который более чем в 10 раз повышает ответственность за нарушение правил рыболовства. Надеюсь, что вскоре проект закона будет принят в целом. Не последнюю роль играет и мощный экологический контроль. Для этого необходимо обновление материально-технического обеспечения инспекторов. Сейчас мы проводим закупку беспилотников, чтобы «с воздуха» выявлять незаконные случаи рыболовства», - добавил Андрей Малеванный.