Для дальнейшего расследования и выявления лиц нарушителей, материалы, составленные инспекцией по результатам обследования, переданы в правоохранительные органы

Почти 16 миллионов гривен убытков нанесено окружающей среде в результате незаконного уничтожения около 3 тысяч деревьев на Ровенщине, пишет znaj.ua.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

"Незаконную порубку деревьев было зафиксировано на территории Владимирецкой территориальной общины Варасского района за пределами села Половли. Инспекторы ДЭИ Полесского округа обнаружили 2716 уничтоженных сосен. Разрешительные документы на такую рубку в открытом реестре лесорубных билетов отсутствуют», - рассказал Андрей Малеванный.

Для дальнейшего расследования и выявления лиц нарушителей материалы, составленные инспекцией по результатам обследования, переданы в правоохранительные органы.

«Нарушителям грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 246 УК. Это штраф на сумму 17-25,5 тысяч гривен, арест на срок до полугода или лишение свободы на тот же срок», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ также отметил, что за 5 месяцев 2021 года именно в Полесском округе (Житомирская и Ровенская области) было составлено всего административных протоколов в сфере растительного мира.

«С тем объемом незаконных вырубок, который происходит на территории областей, уже за 30-40 лет по прогнозу компании EOS Data Analytics и Института космических исследований НАН Украины Ровенская и житомирская область страдать от обезлесения.

Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо срочно усилить ответственность за вырубку леса. Штраф на сумму до тысячи гривен не является преградой для «лесной мафии», - подчеркнул Андрей Малеванный.