Дефолт позволяет очистить экономику и начать все заново, а потому он нужен Украине. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» .

«Дефолт это как ливень, который очищает воздух, землю», - утверждает Чаплыга. По случаю он вспоминает одну японскую поговорку о том, что ураган очищает море. То есть, говорит эксперт, после страшного урагана море остается кристально чистым. Так же, по его мнению, работает и дефолт. Политолог убежден, что дефолт очистит экономику Украины, она переродится и станет заново развиваться.

Также Чаплыга сравнивает дефолт со вторым пришествием Христа. Он объясняет, что в таком случае Сатана не допустит своих прежних ошибок, не предложит Иуде 30 сребреников. «Пока ты жив – ты здесь, а для того, чтобы ты воскрес и стал богом, нужно умереть. А если тебя в коме держать: не там и не там – вот вам и Украина», - рассуждает политолог.

Итак, он заключает, что смерть в виде дефолта необходима Украине для условного воскрешения ее экономики. Он отмечает, что Украина сегодня буквально застряла между жизнью и смертью.

«Кто ж краник то отключит, чтобы мы в дефолт ушли? Нужен кто-то, кто этот краник случайно дернет и **псель, внезапно то как», - говорит Чаплыга.

Напоминаем, Чаплыга объяснил, что Конституция не позволяет власти никому предоставлять право собственности на землю .