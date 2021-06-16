Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, в период работы председателем правления частной нефтегазовой компании "Нефтегаздобыча".

Об этом идет речь в материалах уголовного дела о еще одном возможном похищении Семинского, которое случилось через несколько лет, а также позицией прокурора по данному делу, сообщает "Сегодня".

Так, в деле идет речь о том, что Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Тогда он исчез почти на год, пока дело не было закрыто, позже заявив, что все это время он был "похищен".

Аудит "Нефтегаздобычи" акционерами компании подтвердил значительные злоупотребления со стороны экс-директора, в частности уклонение от уплаты налогов и вывод средств через фиктивные компании.

Через некоторое время после первого "похищения" Семинский заявил, что с 2012 по 2015 год его похитили снова. На этот раз он выдвинул обвинения против экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в "Нефтегаздобыче".

По словам акционеров, Семинский требовал переписать на него долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, в обмен на отзыв своего заявления.

Во время очной ставки нардепа с Рудьковским еще один бывший акционер компании, действующий нардеп Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго "похищения" на самом деле находился за границей.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.