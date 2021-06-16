Кто владеет землей? В прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» политолог Михаил Чаплыга объяснил, что Конституция Украины не позволяет власти никому предоставлять право собственности на землю.

Чаплыга советует всем открыть Конституцию и отбросить опасения относительно земли или Конституционного суда. «Земля, недра, воздух, вода: есть право собственности. Правительство имеет только право распоряжения от нашего имени», - подчеркивает он.

Итак, политолог ставит вопрос, имеет ли право правительство без согласия народа продать кому-то землю, если ему только на короткий период дали право ею распоряжаться. Он объясняет, что Конституция гарантирует право собственности на землю украинскому народу и никому другому, а потому народ может делегировать это право власти, а власть может распоряжаться землей, но ни в коем случае не продавать.

Также Чаплыга утверждает, что станет седьмым президентом Украины и напомнит о неотчуждаемых правах народа, а также возобновит работу Конституционного суда.

«Власть может только распоряжаться временно от имени собственников, но не менять форму собственности. Утрите слезы, все будет хорошо, но для тех, кто выживет, потому что будет «Колиивщина», она уже начинается», - говорит эксперт.

Итак, Чаплыга предупреждает, что вполне вероятно может начаться восстание из-за того, что власть нарушает Конституцию и отчуждает у народа его право на владение землей.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что за добычу газа украинцы должны получать ренту .