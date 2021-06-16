Между Конституционным судом и президентом Украины возник конфликт из-за отмены электронного декларирования. Детали сообщил депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова».
Как отмечает ведущий, именно из-за отмены электронного декларирования и возник этот конфликт между президентом и КСУ.
Он объясняет, что в этой ситуации одним не понравилось, что это мешает работе с Западом и угрожает прекращением финансового сотрудничества и отменой безвиза с Евросоюзом. Вторые же, говорит Поляков, аргументировали свою позицию тем, что НАПК - орган исполнительной ветви власти и он не может проверять декларации судей, иначе вмешивается в другую сферу и нарушает Конституцию. Депутат делает вывод, что в основе этого конфликта просто лежит столкновение интересов.
«Но нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд. Нельзя просто так взять и нарушить Конституцию, даже если ты президент. Даже если ты самый главный в мире, так нельзя. Нельзя просто так увольнять людей, которые делают что-то, что тебе не нравится», - рассуждает он.
В то же время Поляков подчеркивает, что не собирается становиться на сторону Тупицкого, ведь и с ним и его окружением не все так чисто. Депутат утверждает, что Тупицкий действительно владеет участком на Крымском полуострове, а поэтому необходимо начать расследование и установить наказание.
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Как бы там ни было, но, как говорит Поляков, этот конфликт блокирует работу КСУ. «Пока длятся эти разборки за почти полгода суд принял только два решения, и то их принимал Второй сенат», - подчеркивает он. Депутат отмечает, что повестка дня есть, но спор с Банковой замораживает работу КСУ, который сейчас погряз в политике.
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