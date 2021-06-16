Действительно ли Украина до сих пор не получила План действий по членству в НАТО из-за того, что эта организация не хочет раздражать Россию? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает главный редактор аналитического издания «Хвыля» Юрий Романенко.

«У влиятельных членов НАТО, в первую очередь у Германии, есть большие интересы, связанные с Россией. А лучший способ не раздражать Россию – это ничего не делать. Страны альянса, конечно, что-то делают, заботятся о своих интересах, модернизируют свои экономики – просто Украина находится за пределами этих интересов. Представьте, что ваша семья живёт в большой квартире, а жилец из соседнего дома кричит, что хочет переселиться к вам, и что его сосед что-то у него забирает. Он зовёт на помощь – но у вас другая жизнь, вы живёте в закрытом кондоминиуме. Вы побежали бы на этот крик?», - риторически спрашивает политолог.

По его словам, с точки зрения европейцев российско-украинская война выглядит именно так.

«Понятно, что Россия ведёт себя неправильно, но и Украина действует не как страна, которая находится в смертельной опасности. Если на человека напали грабители, он должен или бежать, или отбиваться. А если он продолжает бухать, да и с самими грабителями время от времени распивает бутылку водки и чем-то с ними обменивается – со стороны это выглядит странно», - считает Юрий Романенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что Украина должна определиться, для чего именно ей нужно членство в НАТО.

Также Романенко отметил, что сейчас внешняя политика США подчинена задаче борьбы с Китаем.



