Политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» заявил, что за добычу нашего газа украинцы должны получать ренту, ведь он по Конституции принадлежит народу. По его словам, народ обманывают и ренту сильно занижают, а тарифы завышают.
«Очень многие заблуждаются и пишут – «Газ по Конституции принадлежит народу Украины». Газ и недра принадлежат народу Украины – это правда, но те, которые не добыты. Километров пять там под землей – он ваш. А если газ добыт наверх, то есть приложены усилия к его добыче, то добытый наверх газ является не вашей собственностью, а частной», - отметил эксперт.
По словам Чаплыги, газ, который лежит на глубине и принадлежит народу, никаким образом денег не приносит. Как отмечает политолог, чтобы ваш газ принес прибыль, надо чтобы кто его добыл – это усилие, но взамен газ становится собственностью того, кто его добыл. Но, как подчеркнул эксперт, чтобы газ принадлежал добытчику, он должен оплатить ренту.
«Рента – это и есть самое важное, чем расплачиваются новые владельцы газа с нами. Идите задавайте вопрос не о тарифах, а о ренте. Если рента низкая, то есть мне это очень выгодно, и я ничего вам не даю: достал газ – он мой, а ренту заплатил 1 гривну, но реально должен был 10 гривен. Если я вам дал всего гривну ренты, то тогда продавать газ для вашего пользования я должен по гривне, а если заплатил вам ренту 10 гривен, то тогда продавать я его могу на конкурентных основаниях», - подчеркнул политолог.
Как отметил Чаплыга, если предприниматель заплатил ренту, образно, в 1 гривну, а продал как по условиям «10 гривен», то это уже называется «олигарх». По мнению эксперта, власть сама создает такие условия для олигархов.
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Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал ироническую историю, что будет, если приехать в Россию на танке.
Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что уничтожили школьное образование, школьные программы. В школах реостатов нет!