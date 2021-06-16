Политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире программы «Чаплыга отвечает» заявил, что за добычу нашего газа украинцы должны получать ренту, ведь он по Конституции принадлежит народу. По его словам, народ обманывают и ренту сильно занижают, а тарифы завышают.

«Очень многие заблуждаются и пишут – «Газ по Конституции принадлежит народу Украины». Газ и недра принадлежат народу Украины – это правда, но те, которые не добыты. Километров пять там под землей – он ваш. А если газ добыт наверх, то есть приложены усилия к его добыче, то добытый наверх газ является не вашей собственностью, а частной», - отметил эксперт.

По словам Чаплыги, газ, который лежит на глубине и принадлежит народу, никаким образом денег не приносит. Как отмечает политолог, чтобы ваш газ принес прибыль, надо чтобы кто его добыл – это усилие, но взамен газ становится собственностью того, кто его добыл. Но, как подчеркнул эксперт, чтобы газ принадлежал добытчику, он должен оплатить ренту.

«Рента – это и есть самое важное, чем расплачиваются новые владельцы газа с нами. Идите задавайте вопрос не о тарифах, а о ренте. Если рента низкая, то есть мне это очень выгодно, и я ничего вам не даю: достал газ – он мой, а ренту заплатил 1 гривну, но реально должен был 10 гривен. Если я вам дал всего гривну ренты, то тогда продавать газ для вашего пользования я должен по гривне, а если заплатил вам ренту 10 гривен, то тогда продавать я его могу на конкурентных основаниях», - подчеркнул политолог.

Как отметил Чаплыга, если предприниматель заплатил ренту, образно, в 1 гривну, а продал как по условиям «10 гривен», то это уже называется «олигарх». По мнению эксперта, власть сама создает такие условия для олигархов.

Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал ироническую историю, что будет, если приехать в Россию на танке.

Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что уничтожили школьное образование, школьные программы. В школах реостатов нет!



