По достоверной информации из управления борьбы с коррупцией ДПС Украины, их специалисты сейчас очень серьезно занимаются очередными дельцами в рядах Государственной налоговой службы Украины, пишет "Политрада".

Как стало известно, сотрудники Налоговой используют служебное положение для личного обогащения и "крышевания" незаконных операций зернотрейдеров. При этом, ущерб исчисляется миллионами.

Претензий возникло немало:

-крышевание нечистых на руку зернотрейдеров;

-сокрытие преступления;

-злоупотребление служебным полномочиями и халатность;

-отсутствие контроля (налоговая после реформы является единым юридическим лицом и представить себе самодеятельность чиновников на местах невозможно) и покрывательство нечистых на руку бизнесменов должностными лицами Департамента борьбы с отмыванием ДПС Украины, в чьи обязанности входит выявление и фиксация именно отмывания доходов, полученных преступным путем и помощь правоохранителям.

Все это противоречит принципам нулевой толерантности к коррупции и верховенства права, заложенным руководством страны в основу новой правовой системы Украины.

Очень надеемся, что информация привлечет внимание комиссии ВРУ по расследованию злоупотреблений в Налоговой. По предоставленным данным, ущерб бюджету нанесен существенный – размер "отмытых" денег составляет более 55 млн грн.

Инсайд указывает на подозрения в адрес "Кернел-трейд" и руководства департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

ДПС Украины. Материалы уголовного производства №32020100000000288 от 03.06.2020 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, подтверждают написанное выше.