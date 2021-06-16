130 тысяч гривен – в среднем столько убытков рассчитывает Госэкоинспекция за нарушения в сфере недропользования.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, передает "Знай".

«Так, с января по май Госэкоинспекция составила более 150 протоколов об административных нарушениях в сфере добычи недр, рассчитав 20,7 миллиона гривен убытков.

В прошлом году несоблюдение законодательства в этой области стало самой убыточной для окружающей среды проблемой. Вред от таких нарушений, как самовольное использование ресурсов, повреждениях месторождений полезных ископаемых, незаконная их разработка, невыполнение правил охраны недр, составила более 800 миллионов гривен», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что в конце 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №3576, который криминализирует незаконную добычу недр местного значения. Это нарушение в значительном размере (когда стоимость добытых ископаемых в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) наказывается штрафом на сумму 8,5 – 13,6 тысяч гривен или ограничением свободы на срок до трех лет.

«Госэкоинспекция также осуществляет шаги, чтобы усилить контроль за охраной недр. Так, сейчас получаем данные спутникового мониторинга, с помощью которых выявляем незаконные разработки карьеров и даже фиксируем транспорт, на котором передвигались нарушители», - отметил Андрей Малеваный.

По мнению главы ГЭИ, для того, чтобы обеспечить более эффективную защиту украинских месторождений, необходимы комплексные действия.

«Первые шаги к реформе отрасли недропользования уже сделаны. В частности, запущен электронный кабинет недропользователя, в котором субъекты хозяйствования могут получить разрешения на добычу полезных ископаемых. Цифровизация отрасли позволит сделать ее более прозрачной и способствовать более эффективному экологическому контролю.

Надеюсь, что защитить богатство полезных ископаемых Украины позволит и принятие законопроекта №3091 "о государственном экологическом контроле". Он предусматривает установление высоких штрафов за недопуск инспектора к проверке и невыполнение предписания, которое будет стимулировать предприятия соблюдать экологическое законодательство», - детализировал Андрей Малеванный.