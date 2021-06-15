В Киево-Печерской лавре 15 июня состоялся торжественный акт по случаю юбилейного 30-го выпуска в Киевской духовной академии и семинарии
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил выпускникам дипломы о получении духовного образования и памятные подарки, пишет Znaj.ua,
Перед началом мероприятия Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил в Успенском соборе Лавры Божественную литургию.
За богослужением молились преподаватели, студенты и выпускники Киевских духовных школ.
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Митрополит Онуфрий поздравил выпускников с завершением учебного года. В своем слове Предстоятель отметил, что студентам богословской школы за время учебы необходимо получить не только знания, но и навыки духовной жизни.
В этом году богословское образование на дневном стационаре получили 55 студентов семинарии и 23 магистра; на заочном секторе - 77 студента семинарии, 8 студентов академии, 35 магистров, а также 2 защитили кандидатскую диссертацию.