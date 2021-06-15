Блогер Михаил Чаплыга в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым иронично заявил, что если он приедет в Россию на танке — то сам станет Путиным.

Михаил Чаплыга шуточно рассказал, о чем бы он говорил с президентом России Владимиром Путиным.

“(Я буду говорить с Путиным о том, - ред.), что я хочу владеть Кремлем. Всем. Если я говорю, что мне ничего не надо, значит мне надо все. Но я же не националист. Вот, представьте, Путин: “Что хочешь?”. “Я хочу быть главным в Кремле”. Хочу быть главным в этой большой империи. Он, естественно, рассмеется и скажет: “Ты что, дурак?”, - продолжил шутить Чаплыга.

Он саркастично отметил, что украинцы это видят так, что нужно сесть на танк, заправить его, прогнать через Беларусь, и потом оказаться на Красной площади.

“Наши что дальше видят, наши видят дальше следующий ход конем. Во-первых, побежать на кухню и собрать золотые чайники. Найти золотой унитаз. Поехать в Польшу и его продать. Потом развалить Россию и уехать в Украину. Они ж не понимают, что под обломками России накроет всех… А теперь я сижу в кресле Путина. И что я должен делать теперь? Украина ж и так моя, я ж оттуда на танке приехал. Россия теперь тоже моя. Раз это все мое, а что у нас там на морях Балтийских? Британия хамит? Выслать эскадру и надавать им по ушам. Получается, я делаю то, что делал Путин?.. То есть, я стал Путиным? Поборол дракона”, - закончил шутку Михаил Чаплыга.

По его словам, ему нет смысла на танке ехать в Москву, а нужно понять интересы России и договариваться.

Как сообщала Politeka, Чаплыга отметил, что все в этом мире делается в интересах своих стран, а страны – это граждане.

Также Politeka сообщала, что Непогодин заявил о встрече Байдена с Путиным, что думает, что она не будет какой-то прорывной.